便利貼這樣撕「不會再翹起來」！一票人驚呆：做錯30年

▲有網友分享撕便利貼不翹起來的方法，實測影片曝光後，引起一票人熱議。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

不少人習慣使用便利貼記錄或提醒他人待辦事項，但每次撕時總有一邊會翹起導致掉落，令人非常苦惱。就有一名網友分享表示，他最近發現若從側邊拉開便利貼，整張紙就不會呈捲曲狀，「原來我一直都用錯方法。」他還將實測影片發上網，就有人看到後驚呼，「居然有這種好方法，翹不翹我都以為是天註定。」

該名網友在Threads發文表示，他之前一直以為便利貼拉下來後，紙張的某一邊會翹起來屬正常現象，結果他最近才發現一個新方法，即從便利貼的側邊將紙張拉下來，整張紙就不會呈捲曲狀。另據他分享的實測影片顯示，他從側邊撕下來的藍色便利貼，外觀相當平整，也讓他見狀笑問，「原來我一直都用錯方法，還是其實只有我不知道？」

實用小知識一出，立刻獲得網友大推，「原來要這樣弄」、「居然有這種好方法，翹不翹我都以為是天註定」、「很冷門，但對我這個強迫症很有用的小知識，我的便利貼有救」、「我從來沒想過有不翹的技巧，以為翹是正常」、「我活了30幾年，第一次知道他可以不翹」、「我也現在才知道，每次看到紙捲起來都覺得好燥」。

此外，也有人基於原PO的技巧，分享能讓便利貼更平整的方法，就是當民眾在拉下便利貼時，保持大概45度的傾斜角度，就能直接得到平整的一張紙。

