　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

避開關稅風暴！　藝群董座王正坤揭供應鏈重組生存之道

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於成大企管顧問班分享企業如何避開關稅風暴。（記者林東良翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於成大企管顧問班分享企業如何避開關稅風暴。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美國關稅新政策掀起全球供應鏈重組浪潮，出口產業壓力倍增，成大研究發展基金會企管顧問班，3日晚間於成功大學大成館舉辦專題課程，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，以「企業轉型避開關稅風暴」與「策略管理經營醫美集團」為題，吸引房地產、金融、汽車、餐飲、傳統製造等產業人士齊聚，尋找下一波突圍契機。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於成大企管顧問班分享企業如何避開關稅風暴。（記者林東良翻攝，下同）

上課學員感受到最近民眾消費力下滑，尤其房地產的成交量減少，加上面對美國關稅新政策帶來的出口衝擊，供應鏈重組壓力四起，尤其是與出口相關的產業，不論是製造或傳統產業都需積極調整策略。美國增加關稅是要改變供應鏈的結構，希望全世界的廠商都到美國設廠，進行「美國製造」。以前是鼓勵世界分工的國際貿易，現在是鼓勵各種產業都到美國設廠，把全世界的「長供應鏈」，變成「短供應鏈」，未來美國可以自行製造任何高階科技產品、低階產品、生活用品、民生物資、食物、能源等，美國不需要依賴其他國家的商品，美國可以自給自足。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於成大企管顧問班分享企業如何避開關稅風暴。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師進一步提出企業因應之道，結合其管理專業與「藝群醫美集團」的發展模式，建議企業可以借鑑幾個策略。首先必須進行產業升級轉型，提升產業競爭力，投入研發創新、設備升級或跨域整合，提升產品附加價值，例如台積電就以領先全球的半導體技術為核心能力，來降低關稅衝擊。任何產業只要能夠提高產品品質，贏過其他國家的競爭者，就不怕關稅衝擊。產業界也可以爭取其他國家的海外訂單，積極開拓新市場，降低對美國單一市場依賴，有助分散風險。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於成大企管顧問班分享企業如何避開關稅風暴。（記者林東良翻攝，下同）

企業也可善加利用政府推出的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，包含金融支持、貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼。降低行政成本、保稅區通關全免裝箱單、擴大實施海關遠端稽核。提升產業競爭力、研發轉型補助。開拓多元市場、爭取海外訂單。租稅優惠、提供研發與設備支出抵減、擴大抵減適用。安定就業等。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於成大企管顧問班分享企業如何避開關稅風暴。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師以策略管理理論為根基，解析藝群醫學美容集團如何運用「醫學教育」與「副作用預防」理念，成功建立品牌信賴，進而迅速拓展，成就全台 21 家連鎖藝群醫美診所與一家 Dr.藝群保養品公司，藝群的成長不是盲目擴張，而是建立在專業知識與安全標準之上，強調預防副作用才是真正的信任基礎。

王正坤醫師強調各種不同企業都如同藝群醫美集團一樣，必須走出舒適圈，透過教育與創新，才能永續經營。面對地緣政治衝擊、關稅與供應鏈重組，企業必須有解決對策。現在不是恐慌，而是靈活應對的時刻，升級自身核心能力，分散市場風險，才能迎戰關稅衝擊，把危機變成轉機。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於成大企管顧問班分享企業如何避開關稅風暴。（記者林東良翻攝，下同）

身兼企管博士與皮膚專科醫師的王正坤，以藝群醫學美容集團為例，分享品牌從專業教育、預防副作用出發，建立市場信任，成功擴張至全台21家診所與保養品公司。他強調，不論醫美或其他產業，都必須走出舒適圈，以教育、創新與策略管理面對關稅、供應鏈與地緣政治變局，把危機變轉機，才能確保永續經營。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新青安重大鬆綁！　營建股11檔飆漲停
快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」　送醫搶救中
快訊／新青安重大鬆綁！　行政院今拍板
不滿羅智強踢館黃暐瀚　沈富雄重批：中間選民不要你這嘴臉
恐怖瞬間曝！台中女騎士遭「吞噬」　重輾胸腹四肢亡
「4個兒子全死了」台中百歲嬤跌地求救　見警泣訴
欠千萬賭債！　一家3口陪葬
快訊／高雄女腐屍今解剖　妹妹悲痛現身
前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！　現場照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／台南安南區平房火警　鐵皮建物濃煙竄出

台南三館自行車道成形　58公里環狀路線帶你騎遍博物館風景線

避開關稅風暴！　藝群董座王正坤揭供應鏈重組生存之道

鐵工廠工人突昏厥倒地　屏東首支高級救護隊鬼門關前搶命

桃園榮家慶九三軍人節　音樂會揮國旗激昂高歌「國家」好熱血

「新住民青年設計展」桃園今登場　跨文化創意齊聚

中秋選購桃園庇護工場好禮　做公益滿額抽Switch 2等大獎

桃捷「美食腸腸號」彩繪列車聯名活動　玩心理測驗送牛奶糖

171年傳承！鷄籠中元祭主普壇開燈放彩　夜空閃耀祈願城市平安

戰時保家衛國、退伍造橋鋪路　林業署於人倫分站榮民塔祭祀殉職弟兄

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

快訊／台南安南區平房火警　鐵皮建物濃煙竄出

台南三館自行車道成形　58公里環狀路線帶你騎遍博物館風景線

避開關稅風暴！　藝群董座王正坤揭供應鏈重組生存之道

鐵工廠工人突昏厥倒地　屏東首支高級救護隊鬼門關前搶命

桃園榮家慶九三軍人節　音樂會揮國旗激昂高歌「國家」好熱血

「新住民青年設計展」桃園今登場　跨文化創意齊聚

中秋選購桃園庇護工場好禮　做公益滿額抽Switch 2等大獎

桃捷「美食腸腸號」彩繪列車聯名活動　玩心理測驗送牛奶糖

171年傳承！鷄籠中元祭主普壇開燈放彩　夜空閃耀祈願城市平安

戰時保家衛國、退伍造橋鋪路　林業署於人倫分站榮民塔祭祀殉職弟兄

房貸爆「開水龍頭」市場歡呼　營建股11檔亮燈

「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

AirPods Pro 3發表在即　傳採隱藏式按鍵、充電盒更輕薄

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

禾榮科申購夯！抽中一張有望現賺25萬元　首日就破7萬筆參與

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

新北五股車禍！19歲騎士遭左轉貨車撞飛　地流一灘血不治

地方熱門新聞

新北動保救援2幼貓　藍金異色瞳萌翻

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

新住民青年設計展　桃園3日登場

中秋選購桃園庇護工場好禮　可抽Switch2

桃園榮家慶九三軍人節　音樂會好熱血

桃捷「美食腸腸號」列車　玩心理測驗送糖

鷄籠中元祭主普壇開燈放彩　夜空閃耀祈願城市平安

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

台鹽綠能案傳喚陳啓昱律師作證利益衝突疑慮再起

南投縣可望復獲中央一般性補助款償債30億達零負債

台南三館自行車道成形58公里環狀路線帶你騎遍博物館風景線

避開關稅風暴！藝群董座王正坤揭供應鏈重組生存之道

工人突昏厥倒地　屏東高級救護隊鬼門關前搶命

林業署人倫分站榮民塔祭祀殉職弟兄

更多熱門

相關新聞

王正坤分享「大學式經營醫美」敏實科大導師會議啟發品牌思維

王正坤分享「大學式經營醫美」敏實科大導師會議啟發品牌思維

敏實科技大學 2日下午舉辦「導師會議暨知能研習」，校長曾信超特邀藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，以「如何打造藝群醫美集團品牌－以醫學知識為核心」為題演講，分享如何用經營大學的方法發展醫美品牌。

王正坤醫師捐助上千萬支持北醫清寒學子獲教育部銀質獎

王正坤醫師捐助上千萬支持北醫清寒學子獲教育部銀質獎

愛盲協會專題講座醫美權威王正坤提醒玻尿酸誤入血管恐失明

愛盲協會專題講座醫美權威王正坤提醒玻尿酸誤入血管恐失明

禿髮怎麼辦？王正坤醫師傳授頭皮保養全攻略

禿髮怎麼辦？王正坤醫師傳授頭皮保養全攻略

醫美界CEO教戰心法王正坤：模組化制度與誠信文化是關鍵

醫美界CEO教戰心法王正坤：模組化制度與誠信文化是關鍵

關鍵字：

關稅風暴藝群王正坤生存之道

讀者迴響

熱門新聞

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面