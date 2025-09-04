以色列拒絕哈瑪斯停火提議　警告「將持續攻擊」加薩市

▲以色列國防軍的的軍用車輛與重型機械持續聚集在加薩邊境。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯近日再度提出全面停火協議，但以色列政府迅速回絕相關條件，並強調戰爭只能依照內閣設定的標準結束。隨著雙方立場持續僵化，加薩走廊再度陷入血腥轟炸，以色列空襲行動造成至少73人死亡，其中43人死於加薩市，當地人道危機持續惡化。

根據《半島電視台》、《新華社》，哈瑪斯3日發表聲明，表明願意進行全面停火，以換取釋放所有以色列人質，條件包括交換巴勒斯坦囚犯、以軍撤出加薩、重新開放通道輸送必需物資，並展開重建工作。同時，哈瑪斯也支持立即成立由專業技術官僚組成的獨立行政機構，全面管理加薩事務。

不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室回應稱，「戰爭可以立即結束，但必須在以色列內閣設定的條件下」，包括釋放所有人質、哈瑪斯解除武裝、加薩地區非軍事化、維持以色列安全掌控，以及建立替代的平民治理機構。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）更警告，若哈瑪斯不接受條件，「加薩市將步上拉法與拜特哈努恩的後塵」。

在戰場上，以軍空襲造成重大傷亡。以媒報導，以軍攻擊加薩市al-Sabra社區導致至少5人死亡，另有多人失蹤。聯合國數據顯示，自2023年10月以來，加薩已有超過6.3萬人喪生、16萬人受傷，部分死者因饑荒或在尋求援助時遭襲擊喪命。

同時，美國總統川普呼籲哈瑪斯立即釋放所有以色列人質，強調「一旦釋放，局勢將迅速改變」。阿拉伯聯合大公國則警告，以色列若推動併吞約旦河西岸，將觸碰「紅線」，嚴重破壞《亞伯拉罕協議》精神。

在國際外交層面，納坦雅胡日前抨擊比利時首相德維弗（Bart de Wever）是「軟弱的領導人」，原因是比利時宣布承認巴勒斯坦為國家，並計劃對以色列祭出12項制裁，包括禁止進口來自約旦河西岸非法定居點的產品。比利時外交部長普雷沃特（Maxime Prevot）更直言，以色列切斷人道援助「屬於戰爭罪」。

此外，衝突也延伸至黎巴嫩南部。以軍出動戰機與無人機空襲塔伊貝、謝巴、亞特爾等城鎮，造成至少4人死亡、多人受傷。雖然以色列與真主黨去年11月曾達成停火協議，但以軍近期多次違反承諾，導致邊境緊張升溫。