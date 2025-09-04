全球最大冰山A23a崩裂！面積只剩「一丁點」　專家：恐幾週內瓦解

▲全世界最大冰山A23a正在解體。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

世界最大冰山A23a即將解體。英國南極調查局（BAS）科學家指出，這座原本面積超過羅德島、重達近1兆公噸的「巨型冰山」，正迅速分裂成數個大型冰塊，目前面積已縮小至約1700平方公里，面積相當於大倫敦地區。專家研判，隨著南半球春季來臨及海水溫度上升，A23a將持續崩解，最快未來幾週內失去世界第二大冰山的地位。

根據《CNN》，A23a自1986年從南極費爾希納－龍尼冰棚脫離以來，便受到科學界高度關注。這座冰山長期擱淺於南極威德爾海海床，直到2020年才因體積縮小而脫困，被洋流帶走。其後一度受困於「泰勒柱」（Taylor column），去年12月再次恢復移動。今年3月短暫擱淺於大陸架，至5月再度漂浮。

BAS海洋學家梅傑斯（Andrew Meijers）表示，A23a在5月脫困後，便沿著「南極環極流前緣」（SACCF）逆時針繞行南喬治亞島。這股強勁洋流最終可能將冰山與碎塊帶往東北方向，仍屬於「冰山走廊」範圍。他指出，A23a正步上2017年A68與2021年A76的後塵，最終在南喬治亞島附近解體，但其完整存在的時間比前者更久。

隨著A23a快速縮小，世界最大冰山的頭銜已由D15a取代，該冰山面積約3000平方公里，目前相對穩定地停留在靠近澳洲戴維斯基地的南極海岸。A23a則仍暫居世界第二大冰山，但梅傑斯認為，隨著南半球春季氣溫升高與海水持續變暖，它很可能很快分裂成過小而無法追蹤的冰塊。

科學家強調，冰山斷裂屬自然現象，但近數十年來，冰棚因冰山生成與融化已流失數兆噸冰塊，其中大多與洋流變化及海水升溫有關。人為氣候變遷正加速南極變化，恐導致災難性的海平面上升。

BAS研究船「RRS Sir David Attenborough」曾在A23a擱淺於南喬治亞島大陸架時進行取樣，相關樣本已送回英國分析。專家指出，大量冷淡水釋放可能對海床與周邊生態造成重大影響，隨著全球暖化持續，大型冰山或將更常出現在南喬治亞島海域。