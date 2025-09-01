伊朗致命疏漏！高官秘密會議不帶手機　以色列1招發動空襲

▲圖為伊朗國旗。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與伊朗今年6月爆發12日戰爭，就在戰爭爆發第4天，伊朗舉行高層秘密會議，包括總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也到場，他們都沒有攜帶手機。然而以色列仍發動空襲朝會議地點所在的掩體出入口投下6枚炸彈，原來以軍鎖定的是陪同伊朗高官保全人員的手機，才成功追蹤伊朗高層會議地點。

這些內幕是由紐約時報採訪5名伊朗高階官員、2名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員與9名以色列軍事與情報官員所得知。

6月16日，伊朗最高國家安全委員會這場秘密會議的出席者為政府高官與軍事指揮官，一行人抵達德黑蘭西部的掩體召開緊急會議，總統裴澤斯基安、司法部及情報機構負責人等分別搭車來到此處。然而就算他們都沒有帶手機，採取多項預防措施，但就在會議開始不久之後，以色列戰機就鎖定掩體2處出入口發動空襲。

這波攻擊並未擊殺伊朗高層，但當他們在空襲結束之後發現，多名保全人員命喪以軍空襲。這讓伊朗情報機構陷入混亂，並發現毀滅性安全漏洞，那就是以色列入侵陪同高官的安全人員手機，成功追蹤到伊朗高層開會地點。

德黑蘭大學政治分析師兼講師卡里米（Sasan Karimi）指出，大家都曉得高官與指揮官沒有把手機帶在身邊，但他們的保全人員、司機都有手機，這些人沒有認真採取預防措施，大部分的人就是這樣被追蹤到的。伊朗前副總統塔巴（Mostafa Hashemi Taba）直言，敵對勢力的滲透已經深入決策圈最高層級。

報導提到，伊朗擔憂以色列發動暗殺行動，因此下令採取廣泛安全措施，包括派遣大批安全人員，並警告不要使用手機，但以色列發現，這些安全人員不只會把手機帶在身邊，還會透過社群媒體發文。以色列國防官員說，「動用這麼多的安全人員是我們強加給他們的弱點，我們成功加以利用」。

手機禁令起初並未擴及至安全人員，但相關規定在以色列在戰爭首日發動暗殺行動之後出現變化，安全人員只能攜帶對講機，只有不與官員同行的隊長才能帶手機。只不過雖然祭出新規，但仍有人違規帶手機，使得以色列得以實施精確打擊。目前伊朗高階軍事指揮官、核科學家以及政府官員已全面禁用智慧型手機。