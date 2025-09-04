　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

熊裝死？日本岩手路邊有熊倒地不動　7旬翁靠近搬動反遭狠咬

▲▼棕熊（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲日本熊出沒事件頻傳。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

日本今年熊出沒事件頻傳引發關注，岩手縣宮古市1日晚間也驚傳熊襲人事件，一隻倒臥路中、被誤以為死亡的熊，在一名70多歲的男子欲上前試圖搬動時，突然甦醒並攻擊，導致右臂與左腳被咬傷，所幸送醫時意識清醒。

綜合日媒報導，1日晚上7點半左右，有民眾通報稱在宮古市茂市的國道上，發現一隻疑似成年的熊蜷縮不動，警方與市府人員約10人隨即趕往現場，由於熊倒地一動不動，當時研判可能已經死亡，一名70多歲的男子上前協助，欲將熊移開時，沒想到熊竟還活著，並瞬間朝男子發動攻擊。

男子隨後被送往市內醫院治療，送醫時意識清醒。事發地點位於宮古市內陸地區，周遭住宅零星分布，熊在襲擊後逃往附近山林，目前已加強周邊地區的巡邏，警方與市府也呼籲居民保持警戒，避免接近野生熊出沒區域。

日本各地屢傳熊襲人事件，北海道曾發生登山客遇襲，另有送報員在凌晨工作時遭熊攻擊不幸身亡；秋田縣也有一名婦人倒垃圾時，受到熊襲擊致命的事件。據日本環境省統計，今年截至7月底，已有55人遭熊攻擊而傷亡，全年人數預估將超過去年全年的85人。熊害問題正日益嚴峻，成為各地政府與民眾共同面臨的課題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

又有遊客出事！沖繩滑翔傘雙人墜海　20多歲女命危「教練身亡」

熊裝死？日本岩手路邊有熊倒地不動　7旬翁靠近搬動反遭狠咬

婚禮上1細節「恐是離婚警訊」　資深婚攝：不是在害羞

脫到只剩丁字褲「搖乳嗨舞」！　她挑逗俄警影片瘋傳

起飛8分鐘失聯！印尼直升機墜毀燒焦　罹難者遺體尋獲

日本20歲少女遭跟騷殺害爆警失職　約40人將受處分！警方正式道歉

89歲男瓦斯取暖衣服瞬間起火　奪命原因竟是「身上護膚霜」

加州野火狂燒5千多公頃！　淘金熱「華工聚落」歷史建築被毀了

川普獨漏馬斯克！白宮宴請科技大咖　比爾蓋茲、庫克受邀

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

又有遊客出事！沖繩滑翔傘雙人墜海　20多歲女命危「教練身亡」

熊裝死？日本岩手路邊有熊倒地不動　7旬翁靠近搬動反遭狠咬

婚禮上1細節「恐是離婚警訊」　資深婚攝：不是在害羞

脫到只剩丁字褲「搖乳嗨舞」！　她挑逗俄警影片瘋傳

起飛8分鐘失聯！印尼直升機墜毀燒焦　罹難者遺體尋獲

日本20歲少女遭跟騷殺害爆警失職　約40人將受處分！警方正式道歉

89歲男瓦斯取暖衣服瞬間起火　奪命原因竟是「身上護膚霜」

加州野火狂燒5千多公頃！　淘金熱「華工聚落」歷史建築被毀了

川普獨漏馬斯克！白宮宴請科技大咖　比爾蓋茲、庫克受邀

日本眾議員訪台適逢中共93閱兵之際　林佳龍：展現民主價值

備戰2026！民進黨選對會名單9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

第七屆「愛之日常音樂節」登陸台中！　李竺芯、阿爆都來了

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

聶雲廣播金鐘入圍狂槓龜！　苦笑吐真實心聲...親揭下一步計畫

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

國際熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

世界最大冰山崩裂　數週內將完全消失

葡萄牙百年地標纜車「榮耀升降機」出軌！　至少15死18傷

金正恩、普丁「空調爭奪戰」曝　互搶遙控器

川普砍經費施壓哈佛大學翻車了！　美法官裁定違憲

他招人妻、女學生猥褻直播

韓陸軍大尉「爆頭慘死」　遺體旁有K-2步槍

2885萬全新遊艇下水「傾斜90度」沉沒

普丁警告烏克蘭：和談終結俄烏戰爭　否則我會透過武力實現

直播露下體...撈1億8000萬　男女四人被抓了！日本社長卻笑出來

夫妻控訴AI慫恿兒輕生　ChatGPT將推家長監控功能

更多熱門

相關新聞

日20歲少女遭跟騷殺害爆警失職　警方道歉了

日20歲少女遭跟騷殺害爆警失職　警方道歉了

日本神奈川縣川崎市20歲女子岡崎彩咲陽遭前男友白井秀征跟騷殺害，引發警方處理失職爭議。警方今（4）日公開報告，坦承處理事件時嚴重疏失

第10度訪美談判！日官員要求美調降關稅

第10度訪美談判！日官員要求美調降關稅

即／韓國足黃義助「偷拍」性愛影像　二審出爐

即／韓國足黃義助「偷拍」性愛影像　二審出爐

日本山形新幹線列車再度撞熊　停駛1小時！

日本山形新幹線列車再度撞熊　停駛1小時！

即／抄襲論文　金建希「教師資格」遭撤銷！

即／抄襲論文　金建希「教師資格」遭撤銷！

關鍵字：

日本岩手熊擊人熊攻擊熊出沒日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面