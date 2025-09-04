熊裝死？日本岩手路邊有熊倒地不動　7旬翁靠近搬動反遭狠咬

▲日本熊出沒事件頻傳。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

日本今年熊出沒事件頻傳引發關注，岩手縣宮古市1日晚間也驚傳熊襲人事件，一隻倒臥路中、被誤以為死亡的熊，在一名70多歲的男子欲上前試圖搬動時，突然甦醒並攻擊，導致右臂與左腳被咬傷，所幸送醫時意識清醒。

綜合日媒報導，1日晚上7點半左右，有民眾通報稱在宮古市茂市的國道上，發現一隻疑似成年的熊蜷縮不動，警方與市府人員約10人隨即趕往現場，由於熊倒地一動不動，當時研判可能已經死亡，一名70多歲的男子上前協助，欲將熊移開時，沒想到熊竟還活著，並瞬間朝男子發動攻擊。

男子隨後被送往市內醫院治療，送醫時意識清醒。事發地點位於宮古市內陸地區，周遭住宅零星分布，熊在襲擊後逃往附近山林，目前已加強周邊地區的巡邏，警方與市府也呼籲居民保持警戒，避免接近野生熊出沒區域。

日本各地屢傳熊襲人事件，北海道曾發生登山客遇襲，另有送報員在凌晨工作時遭熊攻擊不幸身亡；秋田縣也有一名婦人倒垃圾時，受到熊襲擊致命的事件。據日本環境省統計，今年截至7月底，已有55人遭熊攻擊而傷亡，全年人數預估將超過去年全年的85人。熊害問題正日益嚴峻，成為各地政府與民眾共同面臨的課題。