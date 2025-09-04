遭5校封殺「35天考回醫學系」　學霸親曝心路歷程

記者黃翊婷／綜合報導

台中楊姓學生先前因學習歷程被質疑造假，遭到5所學校封殺，後來他參加分科測驗，35天逆襲考上成大醫學系。楊姓學生近日在補習班開設的直播上提到這件事情，坦言當下覺得自己完蛋了，要準備重考，但因為媽媽的一句話鼓勵，重新調整心態赴考，最終成功考上成大醫學系。

▲楊姓學生在直播中分享自己如何挺過爭議及備考的心路歷程。（圖／翻攝自高鳴專業數學團隊直播）

楊姓學生在學測考了74級分，隨後他在Threads貼出5校錄取結果，正取陽交大、北醫、中國醫、中山醫4校，備取長庚醫，並分享自己的申請資料，卻被質疑學習歷程檔案中「最佳辯士」經歷造假，結果反遭5校取消錄取資格，後來他決定參加分科測驗，努力35天，成功考上成大醫學系。

楊姓學生2日接受補習班邀請，親自在直播中分享當時的心路歷程，他坦言自己確實做錯事情，「那要我選的話，我會從一開始把那個獎狀名稱打好，就不會出現這個問題了」，當時每一間學校輪流取消資格，他就覺得大概完蛋了，第一個想法是準備重考，因為那時候距離分科測驗只剩35天，學測跟分科的差距是16本書的量，不過，媽媽的一句話「你做過的事情，再叫你做一次會很難嗎？」便讓他將心態調適回來了。

至於為何當時會想在網路上分享申請資料，楊姓學生說，要找到一份歷年申請過醫學系的資料是一件很困難的事情，他當下只是想幫助更多學弟妹，「因為我覺得這一份資料應該是有它的價值存在。」

雖然這次的事件讓楊姓學生受挫，卻也讓他意外獲得愛情，他分享道，錄取資格被取消的時間跟畢業典禮差不多，畢業典禮當天他向心儀的女生告白成功，後來自己算了一下，從交往開始到考分科那天，剛好是第35天，所以他覺得這段經歷就是上天給予的考驗，「把高中的東西好好讀完，所以把我丟回去考分科，我就好沒關係，硬著頭皮考完吧。」