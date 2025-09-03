　「多隻貓塞同一籠」1餓死！同伴啃咬內臟果腹　3飼主下場曝

▲台中有3名飼主不當照顧2狗7貓，害一隻貓咪餓死，還遭同伴啃食。（示意圖／Pixels）



記者許權毅／台中報導

台中市一名林女跟小叔蕭男、小叔女友李女共居，3人飼養了2狗、7貓，卻不當照顧，將多隻貓塞在同一隻籠子裡，且一天只給一次食物，結果有一隻貓咪嚴重營養不良死亡，3人不理，其他貓咪竟啃食貓屍，直到內臟大部分都遺失。台中地院依動保法，判處3人拘役20日，各併科罰金20萬元，緩刑2年，並支付公庫3萬元。

檢警追查，林女（31歲）跟小叔蕭男（34歲）、小叔女友李女（33歲）均住在台中市某住宅，3人自2019年起，陸續飼養2隻犬隻、7隻貓咪。孰料，竟把多隻貓咪飼養在同一籠子裡，且一天只給一次食物，且食物根本未充足，也非適當、乾淨無害之食物。

其中一隻貓咪在去年底於籠內死亡，遭同籠貓咪舔食、啃咬，大部分臟器都已經缺失，導致胸骨外露，直到民眾報案後，由動保處檢查員到場採證，赫然發現籠內有貓屍，將貓屍封存，送往台大獸醫研究所解剖檢驗。

檢方掌握現場照片、動保處提供之保護案件稽查談話紀錄跟限期改善單，並有貓隻解剖報告等卷證資料，認定3人涉犯動保法之故意傷害動物致動物重要器官功能喪失致死罪嫌，均為共同正犯，依法起訴。

中院審酌，林女等人坦承犯行，本應善盡照顧義務，卻未能尊重動物生命權，將貓隻置於不良環境內生活，長期未提供完備食物、飲水跟整潔環境，也未即時給予醫療照顧。

地院考量3人犯後態度良好，是一時失慮，已見悔意，均處拘役20日，併科罰金20萬元，緩刑2年，並於判決確定後，支付公庫3萬元。