七夕到信義區「花束、巧克力免費拿」　原因曝！一票人心碎了

▲今天是七夕情人節。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一年一度的七夕就在今天（29日），是許多情侶慶祝的日子，也有不少人趁著意義非凡的時刻，跟心儀的對象告白，就有網友指出，今天晚上如果到信義區逛街，也許可以撿到免費的花束、巧克力，因為這些都是「純愛戰士的墓碑」。貼文曝光，引起大批網友討論，「我先去蹲點了」、「今日最大贏家：垃圾桶」。

有網友在Threads發文，今天是浪漫的七夕情人節，在信義區或是熱門的路段，也許可以在垃圾桶發現小驚喜，「會有花束或是巧克力，那可以免費拿，因為那是純愛戰士死掉的墓碑」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，許多網友都想去拿免費的禮物，「直接在垃圾桶等，就能巧克力、蛋糕吃到飽了」、「每年都在等這個賺錢機會，撿起來穢土轉生後，就能再供給下個純愛戰士」、「不知道會不會有i16能撿」、「所以垃圾桶是純愛的歸宿是吧」、「純愛戰士應聲倒地」、「哥們你拿著寶劍刺向了死亡的戰士」。還有網友心酸嘆，「垃圾桶裡會有玫瑰花，但永遠不會有康乃馨」。

有網友分享傷心的故事，買了草莓巧克力、凱蒂貓，要跟喜歡的女生告白，結果被拒絕了，只好把禮物跟巧克力送給妹妹，結果妹妹卻笑回「希望哥哥下次告白也失敗」，讓哥哥哭笑不得。