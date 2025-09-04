　
配方奶事件炎上　媽媽餵點名奶粉品牌後急徵「資深法務」

▲▼母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）

▲母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵」近日因一則影片指出嬰兒配方奶粉含糖量過高，引發熱議。隨後，該品牌更直接點名亞培、美強生成長奶粉，聲稱「每100克有40到50克都是糖」，導致輿論風暴。對此，美強生強硬回應，表示不排除採取民、刑事法律行動。事件持續延燒下，媽媽餵也緊急啟動徵才，尋找資深法務人員加入團隊。

媽媽餵在事件發酵後，兩度發布聲明。第一次聲明中提及其他品牌，引發更多討論；第二次則未再點名競爭對手，僅針對用詞不夠精確向外界致歉，並表示影片已下架，避免繼續造成消費者混淆與不安。品牌方面也感謝各界的批評與建議，承諾將建立更嚴謹的專業審查機制，持續提供媽媽們育兒支持。

▲▼媽媽餵2日開出新職缺，應徵一名資深法務。（圖／翻攝求職網）

▲媽媽餵2日開出新職缺，應徵一名資深法務。（圖／翻攝求職網）

有趣的是，媽媽餵於2日更新徵才訊息，公開招募資深法務人員。職缺內容包括撰寫與審查公司合約、處理消費爭議與法院公文、協助專案訴訟、公司專利與商標管理，以及提供內部法律諮詢等。

媽媽餵希望應徵者具備良好溝通能力、3年以上相關工作經驗，且法律相關科系畢業。工作地點位於台北市中正區，待遇面議，並無管理責任或外派需求，強調英語能力及熟悉辦公軟體亦為加分條件。

關鍵字：

嬰兒奶粉母嬰品牌爭議徵才法務

