超多KOL愛的普渡拜拜神器！再忙一箱就搞定「旺旺綜合零食箱」誠意滿滿拜出好運氣

▲今年的中元普渡供品，左起輕旅行、蔣偉文、牙牙和小孟都推「旺旺拜拜箱」，大讚一箱就誠意滿滿，而且小包裝方便分食。（圖／翻攝自IG、fb）

消費中心／綜合報導

農曆七月一到，許多家庭都準備開忙、張羅中元普渡的大小事啦！中元普渡不只是台灣人重要的民俗，更是全家人團聚、祈求平安的溫馨時刻；但對於忙碌的上班族、家庭主婦來說，現實是根本沒空東跑西跑採買供品，拜拜當天還累到滿頭大汗，拜完又常常面臨「零食太多吃不完」的慘況。所以今年旺旺直接霸氣出手，推出超強的中元普渡拜拜箱：「一定要拜」、「五拜有保庇」、「祈福金彭派」，讓你只要一箱就能搞定拜拜，還能拜得澎湃、吃得開心。更找來四大人氣KOL：輕旅行、牙牙、蔣偉文、小孟，親自示範要如何「一箱輕鬆拜」，讓民眾透過最簡單的方式，就能把誠意、祝福一次到位，拜神、保平安之外，還能拜出全家人的好心情，讓今年中元普渡瞬間升級成美味＋歡樂的家庭派對。

準備供品從手忙腳亂到秒變女神 拜拜神器超驚喜

像是每次買供品都得狼狽提著大包小包零食，讓人覺得超級麻煩，但旺旺中元普渡禮盒讓KOL輕旅行眼前一亮，尖叫表示：「只要一箱就能搞定？！」多款拜拜箱，包含有人氣米果組合「五拜有保庇」、綜合零食餅乾組「祈福金彭派」以及分量輕巧的入門款「一定要拜」零食箱。輕旅行體驗過「一箱超方便」的好處後誇到一個不行，她大讚能把供品一次備齊，對於忙碌的上班族、小家庭都非常方便，買完直接拎回家，「拜拜不用再跑好幾趟，真的太省事，今年普渡就靠旺旺啦！」





牙牙也是笑說今年終於可以輕鬆準備供品了，她甚至可以一邊換穿搭，還能拍Get Ready With Me風格影片，就算行程滿檔，一整天既要去阿嬤家拜拜，還要工作拍攝跟喝下午茶，但旺旺拜拜箱買了就能拎走、搞定一切，超適合像她這樣時間零碎的人。牙牙最推薦旺旺拜拜箱的原因，就是因為禮盒裝的都是獨立小包裝，「拜完不用擔心吃不完」用最簡單的方式傳遞誠意與祝福，牙牙狂推旺旺，要大家趕快衝一波！





拜米發財＋零食疊成小山 拜拜誠意滿滿秒變派對

平常都是開箱廚具用品的蔣偉文，這次改開箱普渡神器「旺旺禮盒」，同樣照顧到婆婆媽媽當下最需要的任務，知道主婦們最在意供品風味和寓意，蔣偉文一一介紹拜拜箱的美味零食，像是有大家最喜歡的浪味仙和旺旺仙貝組合，還有超彭派的整箱組合，讓他大讚一拜完整年都能保平安啦！一箱滿滿誠意十足，他開心地喊：「拜完還能共享好滋味！」大推給婆媽們今年中元一定要拜的普渡神器！

另一位KOL小孟則是邊開箱邊說：「就算不拜拜，旺旺中元普渡禮盒也能當追劇、野餐的零食包啊！」她逐一展示：五拜有保庇是五包人氣米果，寓意滿滿誠意；祈福金彭派鹹甜搭配超完美，一定要拜則是入門款，小家庭或租屋族也能拜得超有面子。最後攤滿桌的零食豪氣宣布：「今年中元節，不管拜不拜，旺旺禮盒都能讓生活更熱鬧！」



多款拜拜箱一次滿足 中元普渡聰明拜

「五拜有保庇」內含厚燒海苔米果、雪の月甜米果、旺旺仙貝、浪味仙洋芋捲一次到齊，寓意「五拜有保庇」，拜完直接共享最對味。「祈福金彭派」有旺旺仙貝、嚼代爽椒組合包、旺旺米豆、浪味仙洋芋捲，鹹甜搭配，喜氣十足，保佑全家好運滿滿。「一定要拜」包括旺旺小小酥、無聊派大仙貝酥、浪味仙洋芋捲高CP值組合，入門款首選，小家庭也能拜得有面子。三款禮盒獨立小包裝設計，拜完不怕浪費，蝦皮、momo、家樂福、全聯通路都能輕鬆買到，讓人今年中元節，除了拜好運也拜得很聰明！

