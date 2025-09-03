南投縣公布中元節食品抽驗結果　全聯蘿蔔和青花菜農藥超標

▲南投縣公布114年中元節食品抽驗成果。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

中元節將至，南投縣衛生局近期針對生鮮蔬菜等應景及祭祀食品進行抽驗，共抽驗104件產品，結果有3件產品農藥殘留項目不符合規定，包括全聯福利中心2間分店販售的進口蔬菜產品，已移請供應商所在地的衛生機關辦理後續裁處。

縣府衛生局指出，本次作業派員前往轄內賣場、超市及食品製造場所，抽驗生鮮蔬菜、水果、生鮮肉品、海鮮及休閒食品等，並檢測農藥殘留、動物用藥、重金屬及防腐劑等項目；檢驗結果顯示草屯鎮玉山蔬果行的香菜、埔里鎮全聯福利中心北門店的進口青花菜、南投市全聯福利中心南投學藝店的進口蘿蔔農藥殘留超標，另有1件產品經複抽後合格。

衛生局表示，夏末秋初天氣仍屬高溫潮濕、食品保存風險增加，業者應落實自主衛生管理，確保生產及販售產品均符合食品良好衛生規範準則；民眾選購祭祀食品時應注意外包裝是否完整、標示是否清楚，避免購買來源不明或色澤異常鮮豔的產品，普渡祭拜過程應避免食品長時間曝曬，祭拜後的食品應依標示保存條件妥善冷藏或冷凍，調理後的食品也應儘快食用，以確保飲食安全、避免食物中毒。

衛生局提醒，民眾如有食品衛生疑慮或消費問題，可撥打服務專線 049-2231994 洽詢。