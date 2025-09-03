醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

▲身體長期處於慢性發炎狀態，可能導致代謝症候群、心血管疾病、免疫失調，甚至癌症。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者曾羿翔／綜合報導

現代人常因飲食、作息與壓力等因素，讓身體陷入「慢性發炎」狀態。耳鼻喉科醫師許嘉珊指出，與急性發炎不同，慢性發炎沒有明顯的紅腫熱痛，往往在體內默默燃起，長期可能導致代謝症候群、心血管疾病、免疫失調，甚至癌症。

許嘉珊醫師指出，慢性發炎常見於生活中的七大因素：

1.飲食失衡：高糖、油炸、紅肉與超加工食品過多，卻缺乏蔬菜纖維與好油脂，導致腸道菌相混亂，增加肥胖與脂肪肝風險。

2.缺乏水分：水喝不夠會使代謝廢物累積，影響排毒與腸道健康。

3.久坐少動：運動不足讓脂肪囤積，並促使脂肪細胞釋放發炎因子。

4.長期壓力：壓力過大使皮質醇長期失衡，免疫系統反而更易出現低度發炎。

5.睡眠不足：睡不好會使發炎因子上升，也削弱肝臟解毒功能。

6.吸菸與飲酒：菸草與酒精代謝產物皆會造成氧化壓力，損害血管與細胞。

7.環境毒素：塑化劑、重金屬與黴菌毒素會干擾荷爾蒙及肝臟功能，誘發慢性發炎。

許醫師提醒，改善生活型態是預防之道：均衡飲食、多攝取蔬果與健康油脂；每日補充足夠水分；每週至少運動150分鐘；學習壓力管理如冥想、瑜伽；維持規律睡眠；戒菸減酒；並注意環境中可能的毒素來源。

慢性發炎如同體內不斷燃燒的小火，若放任不理，最終可能演變為全身健康危機。唯有從日常習慣逐步修正，才能逐漸熄滅這場隱形的「內在野火」。