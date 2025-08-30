吃甜點有苦味　他一查癌症末期了！醫示警兩大症狀：初期不明顯

▲醫師發現老翁的肝功能異常，肝臟已有12公分大的腫瘤。（示意圖／CFP）

一位71歲的老翁因長時間食慾不振與全身搔癢，並且經常感覺到甜點有苦味，直到就醫後才得知自己已罹患肝癌末期。這名老翁的案例引起醫界關注，醫師錢政弘提醒民眾，肝臟疾病初期可能會出現不明的症狀，包括味覺改變、皮膚異常等，應儘早進行檢查。

醫師錢政弘分享，這名老翁最初並未將不明的症狀視為嚴重問題。他感到整體食慾減退，尤其在進食甜點時，竟會有苦味的感覺，這讓他幾乎整天都沒有食慾。而更讓人擔心的是，老翁全身皮膚持續搔癢，指縫處還出現了不明的皮疹，且沒有紅腫現象，持續長達兩個月。

經過血液檢查與超音波檢查後，醫師發現老翁的肝功能異常，且肝臟已有12公分大的腫瘤，最終確診為晚期肝癌。錢政弘醫師指出，這類症狀並非常見，且往往與肝臟疾病有關，特別是肝癌，患者可能會在初期經歷如味覺改變、皮膚異常等不明顯的徵兆，這些都應引起足夠重視。

錢醫師進一步提醒，肝癌治療後常會出現復發的情況，因此治療後的密切追蹤極為重要。最好的方法是定期進行抽血、超音波與電腦斷層檢查，對於高風險群，健保系統也有提供肝癌相關癌症指數「異常凝血酶原 PIVKA-II」的檢測，市民應善加利用這些檢查服務，早期發現肝臟異常，才能提高治療機會。

本案例再度提醒民眾，面對不明的健康問題，應儘早就醫並進行全面檢查，避免錯過早期治療的黃金時機。