▲捲入大麻風波，日本三得利會長新浪剛史宣布辭職。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

日本飲料大廠三得利控股公司代表取締役會長新浪剛史，因捲入違法大麻成分THC（四氫大麻酚）相關風波，在2日宣布辭去職務。他強調，這個決定「相當倉促」，雖心有不甘，但為了公司聲譽不得不退下。

根據《週刊文春》報導，福岡縣警方8月22日持搜索令進入新浪位在東京港區的住宅，原因是此前查獲的THC產品收件地址之一涉及他的住家。不過，警方並未在他家中發現違法藥物，尿檢也呈陰性。

新浪接受專訪時解釋，事件源於一名居美日籍女按摩師推薦他服用含 CBD（大麻二酚）的保健品，部分商品由女方弟弟轉寄至他東京住處，但疑似因美國製品成分混入THC，導致牽連。女按摩師的弟弟目前已遭逮捕。

三得利8月26日召開臨時董事會，決議勸他辭職。新浪回憶與公司社長鳥井信宏的對話時表示，對方直言「經營保健品公司卻隨意購買此類產品，本身就是問題」，最終他被迫請辭。

現年 66 歲的新浪，2014 年成為三得利首位「非創業家族出身」的社長，在任10年間推動全球化，讓海外營收占比突破五成，並於2025年轉任會長。新浪受訪時哽咽說，「這10年我拼命工作，如果辭職能讓三得利減少麻煩、讓消費者安心，那麼退下來，一切都是為了三得利」。