　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捲入大麻風波　日本三得利會長新浪剛史宣布辭職

▲日本三得利控股公司代表取締役會長新浪剛史。（圖／路透）

▲捲入大麻風波，日本三得利會長新浪剛史宣布辭職。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

日本飲料大廠三得利控股公司代表取締役會長新浪剛史，因捲入違法大麻成分THC（四氫大麻酚）相關風波，在2日宣布辭去職務。他強調，這個決定「相當倉促」，雖心有不甘，但為了公司聲譽不得不退下。

根據《週刊文春》報導，福岡縣警方8月22日持搜索令進入新浪位在東京港區的住宅，原因是此前查獲的THC產品收件地址之一涉及他的住家。不過，警方並未在他家中發現違法藥物，尿檢也呈陰性。

新浪接受專訪時解釋，事件源於一名居美日籍女按摩師推薦他服用含 CBD（大麻二酚）的保健品，部分商品由女方弟弟轉寄至他東京住處，但疑似因美國製品成分混入THC，導致牽連。女按摩師的弟弟目前已遭逮捕。

三得利8月26日召開臨時董事會，決議勸他辭職。新浪回憶與公司社長鳥井信宏的對話時表示，對方直言「經營保健品公司卻隨意購買此類產品，本身就是問題」，最終他被迫請辭。

現年 66 歲的新浪，2014 年成為三得利首位「非創業家族出身」的社長，在任10年間推動全球化，讓海外營收占比突破五成，並於2025年轉任會長。新浪受訪時哽咽說，「這10年我拼命工作，如果辭職能讓三得利減少麻煩、讓消費者安心，那麼退下來，一切都是為了三得利」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女大生遭性侵！惡狼逞慾前播「茄子蛋神曲」栽了
琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨　氣象廳：關東恐交通中斷
江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛
全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守
總統官邸夜宴綠委！　賴清德柯建銘餐敘氣氛曝
北捷進站聽到「這聲音」表示該加值了　乘客直呼長知識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捲入大麻風波　日本三得利會長新浪剛史宣布辭職

台灣交通1年死3000人　德媒提醒外國人：比911恐攻喪生人數還多

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

學校當後宮！日高中男師伸狼爪「2個月連害4女學生」　下場曝光

習近平、普丁、金正恩合體！川普控「密謀反美」　克宮澄清了

嫌妻子「膚色太黑」羞辱體重　男騙擦「美白藥」潑酸把人燒死

美豪宅滅門血案！韓裔牙醫疑「殺妻女後輕生」　15歲天才少女慘死

會談2.5小時！普丁邀請金正恩訪俄　金與正也來了

搭上地獄航班！機上「6人集體不適」急轉降　驚見防護衣人員登機

閱兵擴大存在感！　彭博社：金正恩從「國際孤兒」變身戰略玩家

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

捲入大麻風波　日本三得利會長新浪剛史宣布辭職

台灣交通1年死3000人　德媒提醒外國人：比911恐攻喪生人數還多

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

學校當後宮！日高中男師伸狼爪「2個月連害4女學生」　下場曝光

習近平、普丁、金正恩合體！川普控「密謀反美」　克宮澄清了

嫌妻子「膚色太黑」羞辱體重　男騙擦「美白藥」潑酸把人燒死

美豪宅滅門血案！韓裔牙醫疑「殺妻女後輕生」　15歲天才少女慘死

會談2.5小時！普丁邀請金正恩訪俄　金與正也來了

搭上地獄航班！機上「6人集體不適」急轉降　驚見防護衣人員登機

閱兵擴大存在感！　彭博社：金正恩從「國際孤兒」變身戰略玩家

女大生認識網友隔天遭性侵！惡狼逞慾前播「茄子蛋神曲」栽了

《玉骨遙》男星砸車被關6個月　才剛出獄「又遭劇組提告」

盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

獅5比3戲劇逆轉台鋼奪5連勝　林佳緯改寫最年輕再見轟紀錄

捲入大麻風波　日本三得利會長新浪剛史宣布辭職

「臉蛋天才」車銀優當兵時尚照先存檔　黑衣配蜜蜂珠寶帥炸

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨　氣象廳：關東恐交通中斷

吳怡霈自爆入院動刀！　「術後7個月沒月經」最新狀況曝

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

國際熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

女顧客偷比求救手勢　超商店員幫忙報案

地獄航班！　機上「6人集體不適」急轉降

川普「對等關稅」被判違法　美股大跌

川普：美軍擊沉1艘委內瑞拉運毒船

台積電南京廠特權被撤銷　彭博：影響有限但重創南韓

川普指控　中俄北韓密謀反美

阿富汗1400死　強震滅村挖墳心碎一幕曝

金正恩曝「世襲第4代」計畫　12歲愛女亮相

泰女總理下台！前女議員「全裸獻舞」還願

特斯拉「罕見敗訴」　駭客挖出1證據成關鍵

更多熱門

相關新聞

金色三麥DP新店KTV包廂登場

金色三麥DP新店KTV包廂登場

隨著夏季高溫來襲，啤酒市場熱鬧登場，金色三麥全新二代酒窖店進駐DREAM PLAZA，引進AI選酒科技與威士忌專屬空間；三得利頂級啤酒則於北中快閃開設「神泡BAR」，強打夢幻逸品與綿密泡沫體驗；臺虎精釀則以高酒精水果啤酒《西西哈哈》進攻通路，西瓜與哈密瓜的甜感風味成為聚會亮點。

日吞25%關稅　這失誤讓川普感覺背叛

日吞25%關稅　這失誤讓川普感覺背叛

超商行動酒吧最強新選擇「JIM BEAM金賓」玩味迷你酒今夏首度登台

超商行動酒吧最強新選擇「JIM BEAM金賓」玩味迷你酒今夏首度登台

CHOYA柚子氣泡酒清爽配年菜

CHOYA柚子氣泡酒清爽配年菜

三得利神泡BAR推釀造者之夢生啤

三得利神泡BAR推釀造者之夢生啤

關鍵字：

三得利新浪剛史

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平爆公開男方正面清晰照

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

直擊／陳致遠、秀琴19歲女兒美成這樣！

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面