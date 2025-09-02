今年國慶主視覺出爐　立委以為是網友kuso：韓國瑜美學再加油

▲國慶主視覺曝光。（圖／慶籌會提供）

記者詹詠淇／台北報導

國慶籌備委員會今（2日）公布114年國慶大會主視覺，以雙十圖樣為基礎搭配取自青天、白日、滿地紅的「紅藍白」色系的設計，象徵中華民國的榮耀與堅定。不過，民進黨立委許智傑就坦言，「我一開始看到以為是網友kuso」，他認為立法院長韓國瑜的美學要再加加油。

今年國慶主題與主視覺LOGO於今日對外發表，主題訂為「中華民國 生日快樂」，以親切直接的語言，傳遞全民共同慶賀國家生日的喜悅，展現自由、團結與希望。主視覺整體圖像以雙十圖樣為基礎，下方中央結合主題與國旗元素，筆觸自由奔放、揮灑有力，象徵台灣人民直率、熱情與堅韌，主色取自青天、白日、滿地紅，則象徵中華民國的榮耀與堅定。設計核心理念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」，透過濃淡變化與動態筆勢，呈現旗幟飄揚的新樣貌，也展現創造未來的力量。

慶籌會秘書長吳堂安說明，今年國慶主視覺設計主要依主任委員韓國瑜先生所訂主題延伸創作，由一群充滿熱情與創意的年輕設計師共同完成，融合創新元素與傳統雙十意象，展現新一世代的想像力與設計語彙，同時延續過往國慶日家家戶戶懸掛國旗、喜迎國家生日的傳統情。

不過，今年國慶主視覺評價兩極，有網友認為，「比去年好，有進步」、「有點灰灰的莫蘭迪色很優雅」，但也有網友認為是戰損風，許智傑就坦言，「我一開始看到以為是網友kuso」，沒想到真的是今年國慶主視覺，覺得今年比較沒有喜氣，國慶應該要繽紛絢麗一點，多一點生日的歡喜感，「我認為韓國瑜院長的美學要再加加油！」

▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）