國慶主視覺曝！「藍白紅」基調配雙十　9／4開放500觀禮名額報名

▲國慶主視覺曝光。（圖／慶籌會提供）



記者陳家祥／台北報導

國慶籌備委員會今（2日）公布114年國慶大會主視覺，以雙十圖樣為基礎搭配取自青天、白日、滿地紅的「紅藍白」色系的設計，象徵中華民國的榮耀與堅定。國慶大會將邀請500名民眾現場觀禮，9月4日至11日於國慶官網開放線上報名，預計於9月19日中午公告獲選民眾。

國慶主題與主視覺LOGO也於今日對外發表，今年主題訂為「中華民國 生日快樂」，以親切直接的語言，傳遞全民共同慶賀國家生日的喜悅，展現自由、團結與希望。

慶籌會秘書長吳堂安說明，今年國慶主視覺設計主要依主任委員韓國瑜先生所訂主題延伸創作，由一群充滿熱情與創意的年輕設計師共同完成，融合創新元素與傳統雙十意象，展現新一世代的想像力與設計語彙，同時延續過往國慶日家家戶戶懸掛國旗、喜迎國家生日的傳統情。

主視覺整體圖像以雙十圖樣為基礎，下方中央結合主題與國旗元素，筆觸自由奔放、揮灑有力，象徵台灣人民直率、熱情與堅韌，主色取自青天、白日、滿地紅，則象徵中華民國的榮耀與堅定。

設計核心理念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」，透過濃淡變化與動態筆勢，呈現旗幟飄揚的新樣貌，也展現創造未來的力量。

吳堂安指出，國慶大會觀禮活動，國慶官網將於9月4日上午10點至11日24點止，開放年滿18歲且持有中華民國身分證的國民報名，系統將以電腦抽籤方式抽出500位幸運民眾，並於9月19日中午12時公告，中籤者須於9月21日17時前完成線上確認，才算完成手續。獲選民眾除可至現場祝中華民國生日快樂外，更可獲得一份慶籌會準備給貴賓留念的精美禮品，歡迎民眾踴躍報名。

吳堂安說，今年活動結合傳統與創新，包括表演團體、國軍空中分列式，以及與台中市、南投縣串聯慶祝，國慶日當周適逢中秋佳節，也更讓光輝的10月充滿溫馨歡愉的節慶氣氛。

最後，吳堂安提醒，10月10日國慶大會活動當日，獲邀參加慶典活動的來賓，務必攜帶國民身分證及佩戴「觀禮證」方可入場，並請遵守相關注意事項，國慶最新活動資訊請至國慶官網或中華民國讚國慶臉書查詢。