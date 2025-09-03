　
地方 地方焦點

滿街違規小廣告毀市容阻視線　南投縣推拆3kg換洗碗精美化環境

▲南投縣政府邀集鄉親一起動手拆除違規廣告，可兌換好禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府邀集鄉親一起動手拆除違規廣告，可兌換好禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為維護南投縣市容整潔與交通安全，縣政府環保局宣布自即日起推動「拆貼大作戰」活動，邀集鄉親一起動手拆除居家環境周遭違規張貼的紙板、珍珠板及布條等小廣告，累積一定數量即可兌換一瓶洗碗精，期望減少違規廣告胡亂張貼情形，避免影響環境美觀與公共秩序。

南投縣環保局9月1日召開記者會，由副縣長王瑞德主持，縣議員李洲忠、林儒暘、張秀枝、張婉慈、陳宜君、簡千翔、莊士傑、蔡孟娥，民代助理及各鄉鎮公所代表都到場共襄盛舉。

▲南投縣政府邀集鄉親一起動手拆除違規廣告，可兌換好禮。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，違規張貼小廣告是台灣長期以來市容環境改善的難題，不僅影響觀瞻，也可能造成用路人的視覺干擾，甚至安全疑慮，呼籲民眾不要亂張貼廣告物，應尋求合法管道作宣傳；此次環保局推出拆貼活動，不但能讓市容恢復乾淨，也能避免張貼人被處罰，且只要收集廣告物累積重達3公斤，就可兌換一瓶環保洗碗精。

▲南投縣政府邀集鄉親一起動手拆除違規廣告，可兌換好禮。（圖／南投縣政府提供）

縣府環保局長李易書也提醒民眾，交付前請先將廣告物分類，並確保來源為違規廣告，不得包含合法張貼物，獎勵品則選用有環保標章的洗碗精，每鄉鎮市限量100份，送完為止；活動期限至12月31日止，而為鼓勵更多人參與，前1個月試辦達期間拆下的小廣告達2公斤，即可送至各鄉鎮市公所指定地點兌換禮品。

環保局也呼籲業者切勿隨意張貼或懸掛違規廣告，相關行為除違反《廢棄物清理法》或《道路交通管理處罰條例》，還會破壞市容景觀，影響地方形象；拆貼活動詳情及各鄉鎮市兌換地址，可至南投縣政府環境保護局官網或臉書粉絲專頁查詢。

滿街違規小廣告毀市容阻視線　南投縣推拆3kg換洗碗精美化環境

滿街違規小廣告毀市容阻視線　南投縣推拆3kg換洗碗精美化環境

集集鎮以懷舊鐵道、綠色隧道聞名，為吸引更多新居民，鎮公所特別推出「集集Long Stay-移居集集(籍)送好禮專案活動」：凡自即日起至明（115）年5月31日期間遷戶籍到集集，並至115年8月31日仍在籍者，就可獲贈5000元的「設籍禮金」。

關鍵字：

違規廣告拆除禮品洗碗精

