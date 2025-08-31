林業保育署南投分署慈善捐血9/18登場　報名到場即獲贈森林萌偶

▲林業保育署南投分署舉辦慈善捐血活動，提供森林玩偶萌物做為禮品。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農業部林業及自然保育署南投分署響應「捐血一袋、救人一命」，將於9月18日舉辦慈善捐血活動，邀請所屬員工、鄰近政府機關及社區民眾共襄盛舉，現場參與者還可獲贈超萌物好禮「森林玩偶」。

林業保育署南投分署表示，捐血有助促進新陳代謝、降低罹患心血管疾病的風險，不但能即時挽救他人生命，更有益自身健康，透過此次捐血活動也傳達林務人關懷社會與積極參與公益活動目的。

南投分署指出，屆時現場備有近期推出的森林玩偶萌物–合歡山寶布偶掛飾（臺灣噪眉、臺灣朱雀、岩鷚）及奧萬大可愛鳥（胸章、鑰匙圈、磁鐵）；如捐血250cc，即可任選1隻合歡山寶布偶掛飾(前揭玩偶三擇一) ；如捐血500cc，除可獲贈合歡山寶布偶掛飾(三選二) ，還另可任選1個奧萬大可愛鳥(三選一)；即使經面談及體檢評估後暫時不適合捐血者，仍可任選1個奧萬大可愛鳥–胸章、鑰匙圈或磁鐵（三選一）。

本次捐血活動採網路報名及電話預約報名，報名人數有限、至額滿為止，相關資訊如下：

報名網址：https://theme.forest.gov.tw/signupIn/Activity.aspx?aid=1319&atid=1&pre=2541BC119DA73A0F00377693B52CB92A；報名時間：自即日起開放報名至9月16日下午4時止；活動時間：9月18日(星期五)下午1時30分至4時；地點：林業保育署南投分署1樓戶外廣場；地址：南投縣草屯鎮史館路456號；現場須向現場工作人員出示身分證件，詳情請洽049-2365226分機1108楊先生。