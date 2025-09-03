快訊／執行縮胃曠腸手術致病患身亡　高雄網紅醫遭撤銷執照

▲小港安泰醫院 。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區安泰醫院王銘嶼醫師今年7月遭檢舉執行縮胃曠腸手術致病患身亡，衛生局經多次深入調查後，已處分命王銘嶼自8月7日起停業2個月。並陸續發現涉多項違規依法裁處，今（3）日更傳出安泰醫院遭檢、調搜索，對此，衛生局也做出懲處，包括安泰醫院外科業務停業3個月、醫懲會決議廢止王銘嶼執業執照，相關案情併移送地檢署偵辦。

衛生局8月22日召開醫師懲戒會，因王銘嶼醫師執行手術未符國際標準涉「過度醫療」，經決議依《醫療法》第25-1條廢止其執業執照。

此外王醫師於臉書刊登醫療廣告未完整揭示醫療風險，依《醫療法》第86條處罰鍰10萬元整。另王銘嶼113年7月於博田國際醫院執業未依規定製作病歷，依《醫師法》第12條處罰鍰2萬元整。此外王銘嶼未經核准擅自輸入醫療器材，違反《醫療器材管理法》主動移送檢調偵辦。

有關安泰醫院容留王醫師執行爭議手術，該院明顯有業務管理疏失不當且致患者傷亡、使用非合法醫療器材執行手術及管制藥品流向不明等多項違反《醫療法》規定，依法處罰鍰10萬元整，並命該院自8月28日起外科門診、住院業務停業處分3個月。

衛生局亦查獲該院縮胃曠腸手術收費超出「高雄市醫療機構暨醫事機構收取醫療費用標準」，超收達67人，依《醫療法》第22條第2項規定每案裁處5萬元罰鍰，共計罰鍰335萬元，限今年9月30日前將超收費用返還。該院負責醫師違反同法第68條第1項規定，處罰鍰1萬元整。

衛生局另查獲安泰醫院管制藥品未詳實登載簿冊，依《管制藥品管理條例》規定處罰鍰6萬元整，同時該院涉管制藥品流用、未經核准擅自供應、寄藏醫療器材，依法移送檢調偵辦。

衛生局強調，高雄市政府重視此案涉及病人安全及過度醫療等疑慮，除積極依法裁處、移送檢調偵辦，並將持續督導安泰醫院落實改善。