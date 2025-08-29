　
心跳僅30下！　震波碎石術助74歲婦人重獲新生

▲血管內震波碎石術。（圖／安泰醫院提供）

▲血管內震波碎石術。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

74歲郭姓婦人長期透析，近日因心跳過慢至東港安泰醫院就診，經檢查發現三條心臟血管嚴重鈣化阻塞，傳統心導管治療難度極高。心血管內科邱威智醫師團隊與家屬討論後，決定採用最新「血管內震波碎石術（IVL）」輔助治療。手術過程中，醫療團隊以震波擊碎血管鈣化，順利置入支架恢復血流，術後病人狀況良好，預計48小時後即可出院。

▲血管內震波碎石術。（圖／安泰醫院提供）

▲血管內震波碎石術。（圖／安泰醫院提供）

郭姓婦人為長期透析病人，近日因心跳過慢（每分鐘僅約30至35下）到東港安泰醫院就醫，經核醫檢查發現心血管異常。由心血管內科邱威智醫師安排心導管檢查後，確診為三條心臟血管嚴重鈣化阻塞。經醫療團隊採用最新技術「血管內震波碎石術（Intravascular Lithotripsy, IVL）」輔助心導管治療。手術中，團隊成功以震波碎石方式擊碎血管內鈣化組織，使阻塞血管恢復彈性，並於右冠狀動脈（RCA）順利放置兩支塗藥支架，讓血流暢通無阻。她術後恢復良好。

邱威智醫師表示，部分心臟病患血管不僅因動脈粥樣硬化而狹窄，更合併嚴重鈣化，使血管僵硬、難以擴張，導致傳統心導管治療難度與風險大增。以往醫師多需透過切割球囊術或鑽石旋磨術，先切開或磨耗鈣化斑塊，再進行支架置放，但過程繁複且伴隨較高風險。

「血管內震波碎石術」則是利用震波能量直接作用於血管鈣化斑塊，使其出現裂痕並分解，讓後續支架放置更為順暢。相較傳統技術，此方式對血管壁更為溫和，可顯著降低血管破裂與剝離的風險。臨床研究也顯示，經震波處理後，血管管腔截面積平均可增加一倍，支架植入成功率更超過九成。

安泰醫院表示，目前己成功完成數台「血管內震波碎石心導管」手術，患者術後均有良好的回饋，安泰醫院未來也會持續與國際接軌，引進最新醫療技術，提供病患更安全有效的治療選擇，守護南台灣民眾的健康。

08/28 全台詐欺最新數據

相關新聞

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

屏東縣政府宣布屏東縣明（13日）停班停課，東港安泰醫院開設颱風特別門診，不放假為民眾服務。

減重手術10天2死　網紅醫停業2月

減重手術10天2死　網紅醫停業2月

大火釀9死獲緩起訴　蘇清泉、安泰醫院回應了

大火釀9死獲緩起訴　蘇清泉、安泰醫院回應了

安泰醫院大火奪9命蘇清泉緩起訴　須繳公庫1千萬

安泰醫院大火奪9命蘇清泉緩起訴　須繳公庫1千萬

林俊傑自曝心跳異常　名醫示警「心律不整」4警訊

林俊傑自曝心跳異常　名醫示警「心律不整」4警訊

關鍵字：

心臟疾病IVL技術血管鈣化安泰醫院

