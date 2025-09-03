　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸隱身＋艦載機新亮相！　殲-35航母新星、殲-20S全球首創雙座隱形

▲▼ 九三閱兵、殲擊機家族、艦載雞家族 。（圖／翻攝央視）

▲ 「九三大閱兵」殲擊機、艦載機新亮相。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

大陸今（3日）在北京天安門舉行「九三大閱兵」，外界期待殲-35、殲-20S新亮相，這次加入空中作戰體系展示。號稱航母艦載隱身戰機「新星」殲-35首次公開亮相，也是這次閱兵的最大焦點，這款雙發隱身艦載戰機由殲-31改進而來，專為航母操作設計。另外，殲-20S全球首款雙座第五代隱身戰機，突破「雙座革新」全球首款戰，連美軍也沒做到。

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會9月3日上午在北京天安門廣場隆重舉行。閱兵式空中梯隊壓軸登場，數十架新型戰機呼嘯長空，劃破雲天，以成體系方式展示人民解放軍在預警偵察、遠程打擊、制空作戰、戰略投送與支援保障等領域的全面躍升，向外界展現快速解放軍成長與科技跨越。

▲▼ 九三閱兵、殲擊機家族、艦載雞家族 。（圖／翻攝央視）

▲新型隱身戰鬥機列裝亮相。（圖／翻攝央視）

先出場是殲擊機梯隊殲-16D、殲-20、殲-35A、殲-20S與殲-20A編成兩個楔形編隊，5款新型隱身戰鬥機列裝亮相，都是大陸自主研制的新型隱身戰鬥機。

殲-35A可以執行制空作戰任務及對地、對海多種突擊任務，是隱身與反隱身作戰體系的規模組成力量；殲-16D是國自主研制的新型電子戰飛機，負責壓制與摧毀敵方雷達、通訊與防空系統，被譽為「天空電子劍」。

殲-20S飛機是自主研發的新型隱身多用途戰鬥機，殲-20A飛機是殲-20飛機的「升級版」，解放軍號稱是未來空中作戰行動的「尖刀」力量，全球首款雙座第五代隱身戰機，突破「雙座革新」全球首款戰，連美軍也沒做到，突破傳統單座隱身戰機的思維，設計上兼顧隱形性能與作戰靈活性，雙座布局可以深入敵方空域、突破嚴密防空體系，能由後座飛行員專注於態勢感知與任務管理，前座則全力操控飛機，形成高效分工。

在「忠誠僚機」概念下，殲-20S有還可以「同時」指揮多架高性能無人機，構建複雜的空戰網路，對戰場掌控能力大幅提升，形成「有人+無人」混合編隊，讓殲-20S成為「空中作戰指揮艦」。

美國雖然率先研發隱形戰機，但無論是F-22「猛禽」還是F-35「閃電II」，均未推出雙座版本。這意味著中國第五代戰機領域，中國率先完成全球首見的「雙座隱形化」，戰術運用開闢了更靈活的可能性，正向「智慧化戰爭」邁進，未來空戰不再是單機對抗，而是多平台、多域一體的體系作戰。

▲▼ 九三閱兵、殲擊機家族、艦載雞家族 。（圖／翻攝央視）

▲殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T四型戰機組成的「艦載機梯隊」亮相。（圖／翻攝央視）

新型隱身戰鬥機列裝亮相後，接著是殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T四型戰機組成的「艦載機梯隊」，編成兩個楔隊接受檢閱。《央視》介紹，「從滑躍起飛到彈射出擊，從單一機型到多機協同，中國艦載機跨越發展、搏擊海空。」

大陸自主研發的重型艦載戰鬥機殲-15T，適配電磁彈射系統，具備彈滑一體能力。殲-15DH飛機也是自主研發的艦載電子戰飛機。殲-15DT自主研發的彈滑兼容型艦載電子戰飛機。另外，自主研制的新型隱身艦載戰鬥機殲-35飛機是海軍近海防禦型向遠海防衛型轉變的標誌性裝備。

▲▼ 九三閱兵、殲系列 。（圖／記者任以芳攝）

▲號稱航母艦載隱身「新星」殲-35，與殲-15T一起現身。（圖／翻攝央視）

本次閱兵外界一直期待亮相殲-35，號稱航母艦載隱身「新星」終於現身。首次公開亮相的殲-35是這次閱兵的最大焦點。這款雙發隱身艦載戰機由殲-31改進而來，專為航母操作設計。

殲-35配備有雷達與感測，搭載有源相控陣（AESA）雷達，可同時跟蹤數十個目標，並具備電子干擾功能。適配航母採用加固起落架與前起落架雙輪設計，具備彈射起飛與阻攔降落能力，可無縫融入「福建號」電磁彈射航母。

此外，殲-35隱身性能引外界注目，外型採用大角度傾斜垂尾與內置彈艙，雷達反射截面大幅降低，對標美軍F-35C；
除傳統制空外，還可負責航母打擊群的前沿偵察、電子戰壓制與海上突防。

它的出現，意味著中國海軍艦載航空兵正式進入「雙隱身」時代，殲-15與殲-35將形成互補，提升遠洋作戰與海空一體化能力。

殲-15與最新換裝的殲-15T已經在今年山東艦甲板同時亮相，歼-15T的最大優勢在於「滑彈兼備」，可以在遼寧艦、山東艦兩艘滑躍型航母和福建艦彈射型航母之間「靈活」部署，是最大優勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光
鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空！雙方爆衝突
賴慧如「中彈」領便當下車　含淚告別八點檔
快訊／毒駕嗎啡超標1106倍　逆撞康橋7童判決出爐
快訊／雨區擴大　16縣市大雨特報
iPhone 17系列預估售價出爐！
賓賓哥正式道歉了！　遭炎上發聲
女1天接7人猝死！　男客幫逃跑下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸兩款新型無人潛航器亮相！　具備察打一體、隱蔽偵察能力

陸「九三閱兵」45支受閱部隊方隊一覽　傳統與新科技裝備紛呈

陸隱身＋艦載機新亮相！　殲-35航母新星、殲-20S全球首創雙座隱形

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」　民眾嗨喊：強迫症超舒爽

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

陸閱兵「核導彈」自成一方隊　東風-5C液體戰略核導彈壓軸

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字　現場聚集超5萬人觀賞

空中護旗梯隊搶先看　北京市民狂喊「來了！」一早卡位搶看戰機　

陸九三閱兵　習近平：堅決維護國家主權、統一、領土完整

歷史一刻！習近平、普丁、金正恩「首次」同框　保護領導人禁拍城樓

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

陸兩款新型無人潛航器亮相！　具備察打一體、隱蔽偵察能力

陸「九三閱兵」45支受閱部隊方隊一覽　傳統與新科技裝備紛呈

陸隱身＋艦載機新亮相！　殲-35航母新星、殲-20S全球首創雙座隱形

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」　民眾嗨喊：強迫症超舒爽

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

陸閱兵「核導彈」自成一方隊　東風-5C液體戰略核導彈壓軸

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字　現場聚集超5萬人觀賞

空中護旗梯隊搶先看　北京市民狂喊「來了！」一早卡位搶看戰機　

陸九三閱兵　習近平：堅決維護國家主權、統一、領土完整

歷史一刻！習近平、普丁、金正恩「首次」同框　保護領導人禁拍城樓

蕾菈烏雅嘴成真！婚禮爆氣脫口「如果再結第三次婚」　昔日恩愛畫面遭網挖

遏止「炸街猴」橫行　台中環警監取締163輛開罰54萬

「2025世界閩南語金曲盛典」海選開跑 　白冰冰號召徵選閩南語歌王

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

六都青年買房頭期款曝　1縣市「晚1年買多付百萬」

中橫公路薛家場附近路基修復　今解除限重3.5公噸車輛管制

台中新光三越新招牌高掛　網瘋傳「官宣」9/30復業...館方回應了

國際大廠加速投入　研調估2030年AR眼鏡出貨量達3210萬台

鶯歌10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光

白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

【粗心惹禍！】狗進電梯主人沒跟上！門一開路人驚恐抱緊救援 #中國大陸

大陸熱門新聞

中俄朝導人歷史性「首次」同框！

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

陸93大閱兵搶先看！徒步方隊集結演練

不斷更新／九三閱兵壓軸 解放軍空軍殲-16、殲-20、殲-35同框編隊

陸93閱兵／新武器亮相！向各國展現大肌肉　

背後是她！陸官媒釋出金正恩抵京照

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字

陸閱兵「核導彈」自成一方隊 東風-5C液體戰略核導彈壓軸

陸九三閱兵　習近平：堅決維護國家主權、統一、領土完整

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

陸93閱兵／中俄朝「同框」向美釋放何種訊號？

空中護旗梯隊搶先看！　北京市民搶看「九三大閱兵」　

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

金價累計漲幅超33%　買家嘆：盼不到理想金價

更多熱門

相關新聞

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

中國「九三大閱兵」3日在北京天安門登場，現場超過5萬多名各界代表，和民眾觀禮，央視直播也有超6900萬次觀看。各部隊整齊劃一的姿勢，如同「複製貼上」般，全員每個動作的角度、連腳步落地聲都同步，令現場、線上觀眾大讚，「整齊程度讓強迫症，看了超舒爽！」

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字

九三閱兵中型戰車裝4面相位陣列雷達

九三閱兵中型戰車裝4面相位陣列雷達

從閲兵方隊看中國軍事鉅變　

從閲兵方隊看中國軍事鉅變　

九三預演出現「機器人持槍」畫面？

九三預演出現「機器人持槍」畫面？

關鍵字：

殲擊家族九三大閱兵殲-35、殲-20S全球首創雙座隱形

讀者迴響

熱門新聞

江祖平怒PO性侵男正面照！

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面