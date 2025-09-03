陸隱身＋艦載機新亮相！　殲-35航母新星、殲-20S全球首創雙座隱形

▲ 「九三大閱兵」殲擊機、艦載機新亮相。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

大陸今（3日）在北京天安門舉行「九三大閱兵」，外界期待殲-35、殲-20S新亮相，這次加入空中作戰體系展示。號稱航母艦載隱身戰機「新星」殲-35首次公開亮相，也是這次閱兵的最大焦點，這款雙發隱身艦載戰機由殲-31改進而來，專為航母操作設計。另外，殲-20S全球首款雙座第五代隱身戰機，突破「雙座革新」全球首款戰，連美軍也沒做到。

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會9月3日上午在北京天安門廣場隆重舉行。閱兵式空中梯隊壓軸登場，數十架新型戰機呼嘯長空，劃破雲天，以成體系方式展示人民解放軍在預警偵察、遠程打擊、制空作戰、戰略投送與支援保障等領域的全面躍升，向外界展現快速解放軍成長與科技跨越。

▲新型隱身戰鬥機列裝亮相。（圖／翻攝央視）

先出場是殲擊機梯隊殲-16D、殲-20、殲-35A、殲-20S與殲-20A編成兩個楔形編隊，5款新型隱身戰鬥機列裝亮相，都是大陸自主研制的新型隱身戰鬥機。

殲-35A可以執行制空作戰任務及對地、對海多種突擊任務，是隱身與反隱身作戰體系的規模組成力量；殲-16D是國自主研制的新型電子戰飛機，負責壓制與摧毀敵方雷達、通訊與防空系統，被譽為「天空電子劍」。

殲-20S飛機是自主研發的新型隱身多用途戰鬥機，殲-20A飛機是殲-20飛機的「升級版」，解放軍號稱是未來空中作戰行動的「尖刀」力量，全球首款雙座第五代隱身戰機，突破「雙座革新」全球首款戰，連美軍也沒做到，突破傳統單座隱身戰機的思維，設計上兼顧隱形性能與作戰靈活性，雙座布局可以深入敵方空域、突破嚴密防空體系，能由後座飛行員專注於態勢感知與任務管理，前座則全力操控飛機，形成高效分工。

在「忠誠僚機」概念下，殲-20S有還可以「同時」指揮多架高性能無人機，構建複雜的空戰網路，對戰場掌控能力大幅提升，形成「有人+無人」混合編隊，讓殲-20S成為「空中作戰指揮艦」。

美國雖然率先研發隱形戰機，但無論是F-22「猛禽」還是F-35「閃電II」，均未推出雙座版本。這意味著中國第五代戰機領域，中國率先完成全球首見的「雙座隱形化」，戰術運用開闢了更靈活的可能性，正向「智慧化戰爭」邁進，未來空戰不再是單機對抗，而是多平台、多域一體的體系作戰。

▲殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T四型戰機組成的「艦載機梯隊」亮相。（圖／翻攝央視）

新型隱身戰鬥機列裝亮相後，接著是殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T四型戰機組成的「艦載機梯隊」，編成兩個楔隊接受檢閱。《央視》介紹，「從滑躍起飛到彈射出擊，從單一機型到多機協同，中國艦載機跨越發展、搏擊海空。」

大陸自主研發的重型艦載戰鬥機殲-15T，適配電磁彈射系統，具備彈滑一體能力。殲-15DH飛機也是自主研發的艦載電子戰飛機。殲-15DT自主研發的彈滑兼容型艦載電子戰飛機。另外，自主研制的新型隱身艦載戰鬥機殲-35飛機是海軍近海防禦型向遠海防衛型轉變的標誌性裝備。

▲號稱航母艦載隱身「新星」殲-35，與殲-15T一起現身。（圖／翻攝央視）

本次閱兵外界一直期待亮相殲-35，號稱航母艦載隱身「新星」終於現身。首次公開亮相的殲-35是這次閱兵的最大焦點。這款雙發隱身艦載戰機由殲-31改進而來，專為航母操作設計。

殲-35配備有雷達與感測，搭載有源相控陣（AESA）雷達，可同時跟蹤數十個目標，並具備電子干擾功能。適配航母採用加固起落架與前起落架雙輪設計，具備彈射起飛與阻攔降落能力，可無縫融入「福建號」電磁彈射航母。

此外，殲-35隱身性能引外界注目，外型採用大角度傾斜垂尾與內置彈艙，雷達反射截面大幅降低，對標美軍F-35C；

除傳統制空外，還可負責航母打擊群的前沿偵察、電子戰壓制與海上突防。

它的出現，意味著中國海軍艦載航空兵正式進入「雙隱身」時代，殲-15與殲-35將形成互補，提升遠洋作戰與海空一體化能力。

殲-15與最新換裝的殲-15T已經在今年山東艦甲板同時亮相，歼-15T的最大優勢在於「滑彈兼備」，可以在遼寧艦、山東艦兩艘滑躍型航母和福建艦彈射型航母之間「靈活」部署，是最大優勢。