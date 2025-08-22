　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

▲▼「中國93閱兵機器人預演畫面」為AI生成。（圖／取自事實查核中心）

▲▼「中國93閱兵機器人預演畫面」為AI生成。（圖／取自事實查核中心）

近期網路流傳一段影片，聲稱為「中國93閱兵機器人」預演畫面，內容顯示多款機器人整齊列隊行進。經查，這是AI生成畫面，並非真實畫面。

一、透過檢視影片中的浮水印並逐步搜尋，即可找到影片的原始發布頻道，且發布者於說明欄中明確註記，該影片是使用AI製作而成。因此，網傳影片最初來源，原本是以「未來AI閱兵想像」為主題所製作的AI生成影片。

二、網傳影像經AI偵測工具檢測，結果顯示為AI生成。此外，畫面中的布條文字出現扭曲變形，亦為AI影像的常見特徵。

傳言影片原始來源為AI生成創作內容，但在社群網路流傳過程中，被誤以為是真實的閱兵畫面。因此，網傳影片為「AI生成」的錯誤訊息。

背景

近期網路流傳一段影片，畫面顯示機器人整齊列隊行進，傳言文字指稱是「中國93閱兵前，機器人部隊的預演」畫面。

查核

（一）觀察網傳影片中的浮水印，可見「兆兆視頻」字樣。查核記者以此帳號名稱進行搜尋，找到一個同名抖音帳號。雖然該帳號頁面已無原始影片，但從其上傳的其他影片觀察，可見皆帶有相同樣式的浮水印，且目前可見的17支影片均標註為AI生成製作。

▲▼「中國93閱兵機器人預演畫面」為AI生成。（圖／取自事實查核中心）

進一步將影片截圖並透過百度圖片反搜，可在微博找到另一支水印不同，但內容一致的影片。查核記者再以水印中的「吉兆影視」進行搜尋，即在中國影音平台Bilibili上找到同名帳號，其頁面中有一支標題為「CCTV 九三大閱兵 2035年抗戰勝利90週年閱兵展望」的原始影片。

影片發布者已經說明欄中明確註記，該影片為AI製作生成。此外，查核記者檢索中國官媒《央視》（CCTV），也沒有網傳影片的相關報導。

可知，網傳影片最初來源，原本是以「未來AI閱兵想像」為主題所製作的AI生成影片，並非指稱是真實的閱兵預演的報導畫面。

▲▼「中國93閱兵機器人預演畫面」為AI生成。（圖／取自事實查核中心）

（二）擷取網傳影片片段並使用AI偵測工具「Hive Moderation」檢測，結果顯示該影像極可能為AI生成。另從畫面細節觀察，背景布條的文字皆錯體變形，並非中文字，是AI生成影像的典型特徵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
三商壽傳主動求親「3金控1壽險」　公司回應了
快訊／殺手狂奔畫面曝！連開12槍　BMW撞停車場柵欄
穿吊嘎遛狗遭射死！手持畚箕掃狗屎　最後身影曝
輝達總部進度　北市府：新壽不解約、擬「蓋完後轉移」
快訊／行刑式槍殺！車內發現雙槍　凶手身分已鎖定
LIVE／台南規模5.4地震「15縣市有感」　氣象署最新說明
黃偉哲又發地震文！　「大家幫我注意翻譯有沒有出錯」
快訊／新北三峽熱飆39.6度　14縣市「高溫警示」
台南規模5.4地震！氣象署：0121大埔餘震　明年1月前仍可
300人食物中毒！　餐廳業者鞠躬道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

從閲兵方隊看中國軍事鉅變　九三閱兵「鋼鐵洪流」背後歷史演變

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　試飛外型類似美國S-97引議論

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產　獲得性能優異的光放管無疑是國軍未來的嚴苛挑戰

核動力還需再等等　武漢航母樓更新曝下艘仍採常規動力

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

從閲兵方隊看中國軍事鉅變　九三閱兵「鋼鐵洪流」背後歷史演變

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　試飛外型類似美國S-97引議論

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產　獲得性能優異的光放管無疑是國軍未來的嚴苛挑戰

核動力還需再等等　武漢航母樓更新曝下艘仍採常規動力

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

農曆7月竟是看房好時機！命理師揭「3訣竅」：可省大錢

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國軍整體戰力

一條街15分鐘連2騙！女匯錢給聖地牙哥男友　台中警急阻詐

小龍女李恩菲「遇超雷化妝師」！對比照差很大 自拍完傻眼：這是誰

龔明鑫傳任經濟部長　張嘉郡：盼替產業思考降低關稅衝擊

24歲OL下班回家　遭持刀刺死！神戶公寓濺血

內閣人事將大風吹　綠黨團對4人選「正向期待」：相信能上任就上手

三商壽傳主動求親「3金控1壽險」　公司回應了

娜璉出道10年首來台！ 子瑜媽「搬夜市」招待

軍武熱門新聞

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產

武漢航母樓更新曝下艘採常規動力

Night Vision Goggles - a strategic asset for modern combat

央視「奉旨官宣」雙垂尾教練-10

18米長「陸版波塞冬」亮相天安門

20米水下無人載具現身北京街頭

泰計畫引進大陸運-9取代美C130H

美驅逐艦停靠解放軍海軍基地

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

八二三60週年（六）轟雷助8吋砲上岸

豹2戰車加裝「隱形防護盾」

殲-10C首次掛載霹靂-15導彈亮相

花防部無人機競賽比拚操作默契

十軍團56門火砲重砲保養射擊

更多熱門

相關新聞

解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　

解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　

在解放軍「九三大閱兵」前夕，中國大陸近日出現數張新直升機的試飛照片，簡單文字說明這是「未來高速直升機」，由於外型類似美國塞考斯基（Sikorsky Aircraft）S-97直升機，也屬於同軸雙旋翼系統，可用於海上軍艦起降，引發軍事分析師的密切關注。

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

俄無人機墜毀波蘭　距烏邊境僅百公里

俄無人機墜毀波蘭　距烏邊境僅百公里

川普立場急轉　美僅「最低介入」烏安全保證

川普立場急轉　美僅「最低介入」烏安全保證

中國男走私軍火至北韓　遭美判刑8年

中國男走私軍火至北韓　遭美判刑8年

關鍵字：

軍武大陸軍武九三大閱兵九三閱兵事實查核中心

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面