九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

▲▼「中國93閱兵機器人預演畫面」為AI生成。（圖／取自事實查核中心）

近期網路流傳一段影片，聲稱為「中國93閱兵機器人」預演畫面，內容顯示多款機器人整齊列隊行進。經查，這是AI生成畫面，並非真實畫面。

一、透過檢視影片中的浮水印並逐步搜尋，即可找到影片的原始發布頻道，且發布者於說明欄中明確註記，該影片是使用AI製作而成。因此，網傳影片最初來源，原本是以「未來AI閱兵想像」為主題所製作的AI生成影片。

二、網傳影像經AI偵測工具檢測，結果顯示為AI生成。此外，畫面中的布條文字出現扭曲變形，亦為AI影像的常見特徵。

傳言影片原始來源為AI生成創作內容，但在社群網路流傳過程中，被誤以為是真實的閱兵畫面。因此，網傳影片為「AI生成」的錯誤訊息。

背景

近期網路流傳一段影片，畫面顯示機器人整齊列隊行進，傳言文字指稱是「中國93閱兵前，機器人部隊的預演」畫面。

查核

（一）觀察網傳影片中的浮水印，可見「兆兆視頻」字樣。查核記者以此帳號名稱進行搜尋，找到一個同名抖音帳號。雖然該帳號頁面已無原始影片，但從其上傳的其他影片觀察，可見皆帶有相同樣式的浮水印，且目前可見的17支影片均標註為AI生成製作。

進一步將影片截圖並透過百度圖片反搜，可在微博找到另一支水印不同，但內容一致的影片。查核記者再以水印中的「吉兆影視」進行搜尋，即在中國影音平台Bilibili上找到同名帳號，其頁面中有一支標題為「CCTV 九三大閱兵 2035年抗戰勝利90週年閱兵展望」的原始影片。

影片發布者已經說明欄中明確註記，該影片為AI製作生成。此外，查核記者檢索中國官媒《央視》（CCTV），也沒有網傳影片的相關報導。

可知，網傳影片最初來源，原本是以「未來AI閱兵想像」為主題所製作的AI生成影片，並非指稱是真實的閱兵預演的報導畫面。

（二）擷取網傳影片片段並使用AI偵測工具「Hive Moderation」檢測，結果顯示該影像極可能為AI生成。另從畫面細節觀察，背景布條的文字皆錯體變形，並非中文字，是AI生成影像的典型特徵。