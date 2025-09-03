　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民眾黨走讀8警受傷！中正一分局製發通知書　黃國昌9/15前須到案

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革、公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

民眾黨8月30日號召群眾「司法改革、公民走讀」，與警方爆發肢體衝突，造成8名員警受傷。中正一分局1日報請北檢指揮偵辦，並製發通知書，通知黃國昌於9月15日以前到案、廖嫌20日以前到案、何嫌21日以前到案說明。

據了解，黃國昌當天號召群眾前往中山南路、愛國西路口進行「司改走讀」活動，期間警方架設拒馬，並多次舉牌警告，但群眾仍攀越阻材，與現場警方爆發肢體衝突，其中黃國昌還涉嫌對員警勒頸，畫面曝光引發輿論熱議。

除此之外，現場一名廖姓男子也與所長爆發衝突拉扯，遭依妨害公務送辦；另名何姓男子則涉嫌以AI方式後製黃國昌對警勒頸照，將畫面中員警表情改成「燦笑」，遭依違反個資法移送。

中正一分局1日報請台北地檢署指揮，黃國昌則是他字案被告，檢警仍在持續調查當中。中正一分局2日表示，已經製發通知書，通知涉嫌人黃嫌15日以前到案、廖嫌20日以前到案及何嫌21日以前到案說明，等到調查完畢，會立刻移請台北地檢署偵辦。

▼黃國昌被拍到對警察「手部繞頸」，引起輿論熱議。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

▲▼黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3人死亡！　北投爆命案
數學爛惹禍！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次
快訊／金價又飆！　再刷新天價
江祖平怒了！　PO出25歲性侵男正面照
快訊／清大泳池溺水！　男「水面漂浮」搶救中
快訊／高雄死亡車禍！女當場慘死　現場畫面曝光
台積電渣夫多次偷吃得性病　美女正宮「冷靜抓猴」反被家暴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南阿北「連切兩車道」右轉！擊落直行機車　離譜畫面曝光

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

民眾黨走讀8警受傷！中正一分局製發通知書　黃國昌9/15前須到案

35歲男「傳說對決」結識15歲少女　停車場當摩鐵...車震21次慘了

北投工地命案！清潔工持鐵管猛砸同事頭胸致死　傷害致死起訴

快訊／清大泳池傳溺水！男校友「水面漂浮」無意識送醫搶救中

快訊／高雄水泥車撞腳踏車！女騎士遭捲車底當場慘死　現場畫面曝光

26歲女衝銀行要匯10萬給前夫 警一查竟是警示帳戶即時阻詐

快訊／高雄水泥車擦撞腳踏車　女騎士「卡車底」無生命跡象

缺德！盜76公斤路燈電纜線變賣1.6萬　苗栗2毒蟲被逮

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

台南阿北「連切兩車道」右轉！擊落直行機車　離譜畫面曝光

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

民眾黨走讀8警受傷！中正一分局製發通知書　黃國昌9/15前須到案

35歲男「傳說對決」結識15歲少女　停車場當摩鐵...車震21次慘了

北投工地命案！清潔工持鐵管猛砸同事頭胸致死　傷害致死起訴

快訊／清大泳池傳溺水！男校友「水面漂浮」無意識送醫搶救中

快訊／高雄水泥車撞腳踏車！女騎士遭捲車底當場慘死　現場畫面曝光

26歲女衝銀行要匯10萬給前夫 警一查竟是警示帳戶即時阻詐

快訊／高雄水泥車擦撞腳踏車　女騎士「卡車底」無生命跡象

缺德！盜76公斤路燈電纜線變賣1.6萬　苗栗2毒蟲被逮

北京閱兵！BBC：川普否認中國對美構成挑戰「中國更需要美國」

台南阿北「連切兩車道」右轉！擊落直行機車　離譜畫面曝光

巨人迪佛斯開轟引發「板凳清空」　阿德梅斯生日鬥毆共3人遭驅逐

股東砲轟《龍族拼圖》GungHo執行長　設網站列七缺點要求下台

艾卡拉茲直落3輕取捷克名將　強勢闖進美網4強

YouTube開抓共享帳號「沒同住就停權」　用戶收到信怒：超煩

《奇異博士》男星驚傳離世！享壽67歲　《蜘蛛人》也有他身影

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

「爽中7張發票」全無效！結局更尷尬　國稅局點名1類人：主動免罰

【無菸大使鬼轉英文老師】蔣萬安撂英文遭邰智源糾正！

社會熱門新聞

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

獨／乾冰截肢詐保主嫌助友「燒重傷」成功理賠

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

台積電渣夫偷吃得性病　美女正宮反被家暴

北市女被水泥車拖行亡　直行駕駛自責坐在地上

老師好心勸快回家　國中女竟嗆「求我啊」

收押裴偉才能知內幕　柯文哲嗆：司法勾結媒體

更多熱門

相關新聞

苦苓揭黃國昌6作為邁向「成功之路」

苦苓揭黃國昌6作為邁向「成功之路」

民眾黨日前舉辦走讀活動爆發衝突，造成員警受傷，民眾黨主席黃國昌等人被警方通知到案說明，掀起各界關注。作家苦苓（王裕仁）直言，「我真的很佩服黃國昌」，黃從頭到尾就是以全國最有權力的人、總統賴清德作為對手，他還整理出讓黃邁向「成功之路」的6大作為，包含大罷免時幫藍委站台等等。

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

中正一分局製發通知書　通知黃國昌等3人到案

中正一分局製發通知書　通知黃國昌等3人到案

綠狂轟蔣萬安挺白走讀傷警　北市府回擊了

綠狂轟蔣萬安挺白走讀傷警　北市府回擊了

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

關鍵字：

民眾黨走讀黃國昌中正一

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

王心凌爆「復合」吳克群！機上去廁所他貼心護駕

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

即／美撤銷台積電南京廠VEU特權　開盤跌3.11%

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面