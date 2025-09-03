民眾黨走讀8警受傷！中正一分局製發通知書　黃國昌9/15前須到案

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革、公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）
記者邱中岳、莊智勝／台北報導
民眾黨8月30日號召群眾「司法改革、公民走讀」，與警方爆發肢體衝突，造成8名員警受傷。中正一分局1日報請北檢指揮偵辦，並製發通知書，通知黃國昌於9月15日以前到案、廖嫌20日以前到案、何嫌21日以前到案說明。
據了解，黃國昌當天號召群眾前往中山南路、愛國西路口進行「司改走讀」活動，期間警方架設拒馬，並多次舉牌警告，但群眾仍攀越阻材，與現場警方爆發肢體衝突，其中黃國昌還涉嫌對員警勒頸，畫面曝光引發輿論熱議。
除此之外，現場一名廖姓男子也與所長爆發衝突拉扯，遭依妨害公務送辦；另名何姓男子則涉嫌以AI方式後製黃國昌對警勒頸照，將畫面中員警表情改成「燦笑」，遭依違反個資法移送。
中正一分局1日報請台北地檢署指揮，黃國昌則是他字案被告，檢警仍在持續調查當中。中正一分局2日表示，已經製發通知書，通知涉嫌人黃嫌15日以前到案、廖嫌20日以前到案及何嫌21日以前到案說明，等到調查完畢，會立刻移請台北地檢署偵辦。
▼黃國昌被拍到對警察「手部繞頸」，引起輿論熱議。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）
