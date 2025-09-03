民眾黨走讀8警受傷！中正一分局製發通知書　黃國昌9/15前須到案

民眾黨日前舉辦走讀活動爆發衝突，造成員警受傷，民眾黨主席黃國昌等人被警方通知到案說明，掀起各界關注。作家苦苓（王裕仁）直言，「我真的很佩服黃國昌」，黃從頭到尾就是以全國最有權力的人、總統賴清德作為對手，他還整理出讓黃邁向「成功之路」的6大作為，包含大罷免時幫藍委站台等等。