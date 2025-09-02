高齡更生人復歸社會路茫茫　更保宜蘭分會協助安定生活

▲宜蘭地檢署檢察長王以文（右2）前往「人安基金會羅東平安站」探視阿德（右3）。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

高齡更生人復歸社會的問題逐漸受到重視，更保宜蘭分會最近協助一名62歲的更生人阿德（化名），協助他取得人生第一份穩定的工作，宜蘭地檢署檢察長王以文日前帶隊前往探視，關心阿德復歸社會的狀況，並給予他實質的鼓勵。

王以文於7月間帶領更保宜蘭分會主任委員王信豐、宜蘭縣榮譽觀護人協進會理事長林宏程等人，前往「人安基金會羅東平安站」探視阿德。除了一面關心、鼓勵阿德以外，王以文也對人安基金會長年來對更生人的支持與陪伴表達感謝。他強調，柔性司法的核心是關懷與引導，讓願意悔改的人有機會重新回到社會，實現真正復歸與再生。

至於本案案主阿德，據王信豐指出，阿德過去誤入歧途，做了許多讓家人失望的事情，出獄後孤身無依，人生一度陷入絕望。透過更保宜蘭分會的轉介與持續關懷，他得以入住人安基金會的安置機構，獲得穩定住所與支持系統，也重新感受到家庭的溫暖。

在就業輔導方面，阿德克服身體與年齡的限制，努力投入清潔工作，這是他人生中第一份穩定且合法的工作。至今已就業超過三個月，並成功領取第一階段9,000元的穩定就業獎勵金。若持續穩定工作達六個月及一年，將再獲發第二階段獎勵金與全勤獎勵金，這些鼓勵機制不僅提供經濟支持，更肯定其努力的成果。

談起過往，阿德坦言自己從學生時代就因身形矮小常被霸凌，國中畢業後便走上偏差之路，入監超過二十年。多年來與家人關係破裂，又因車禍造成右手障礙，缺乏專長與社會連結，使他出獄後處境艱難，甚至多次輕生。他說：「曾經恨自己，為什麼把人生搞得這麼糟。」

幸而在人安基金會與更保宜蘭分會的協助下，阿德終於在62歲時重新站穩腳步，展開踏實的工作生活，學會面對自己、規劃未來。他以實際行動證明，只要有願意改變的心，就有重生的機會。