壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

▲受害男因體型瘦弱難以反抗，且擔心進一步反抗可能引發危險，只能暫時隱忍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

台南地方法院近日判決一起強制猥褻案件，一名33歲、體型壯碩的林姓男子，兩度在未經同意情況下對瘦弱的男性同事進行性猥褻行為，分別在雲林工地與台南宿舍伸出狼爪，法院最終判處林男有期徒刑10個月。

根據判決書內容，案件發生於2023年8月22日。當日下午，林男與受害同事在雲林某工地休息時，趁對方不備，強行拉住同事手部觸摸其生殖器直至射精，並多次親吻同事頭部，要求對方親吻其胸部。同日晚間，兩人回到位於台南麻豆的宿舍，林男再度趁同事休息時，抱住對方並隔著褲子引導同事撫摸自己。

受害人事後報警指出，自己因體型瘦弱難以反抗，且擔心進一步反抗可能引發危險，只能暫時隱忍。回到宿舍後，因其他室友在場不便逃脫，遂趁出門機會報警求助。

林男於偵查及審理過程中皆坦承犯行，並表示同事雖起初抗拒，但之後未再反抗。檢方認定，林男未徵求對方明確同意，且利用對方社會經驗不足與恐懼心態，強行實施猥褻行為，明顯違反對方意願。

法院最終認定兩次犯行雖時間接近，但屬不同地點與行為，應予分論併罰。合併判決林男共處有期徒刑10月，並強調其行為嚴重侵害被害人性自主，造成心理與身體創傷，應予嚴懲。



ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。