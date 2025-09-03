賴清德回應習近平93閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平　記取歷史教訓

▲總統賴清德93軍人節發文，也回應習近平在天安門廣場的大閱兵，強調台灣不拿槍桿子紀念和平。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

適逢93軍人節，同時也是二次大戰終戰80周年。中國國家主席習近平上午在天安門廣場前舉行盛大的抗戰勝利80周年閱兵，大秀武力肌肉。在此同時，總統賴清德則在副總統蕭美琴、五院院長陪同下，至忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂，並意有所指地表示，「台灣人民熱愛和平，台灣不拿槍桿子紀念和平，而是緬懷先烈，記取歷史教訓」。

賴清德表示，台灣人民熱愛和平，「台灣也不拿槍桿子紀念和平」；而是緬懷先烈、記取歷史的教訓，堅守對自由民主的信念，「更相信手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張」。

賴清德指出，今年是第二次世界大戰終戰80周年，我國陸軍上將徐永昌和其他的八個同盟國，一起簽署文件、迎來終戰，共同見證「團結必勝、侵略必敗」的血淚教訓。

賴清德表示，很欣慰的是，當初的軸心國，都成為了民主國家，不僅保障自由民主、奉行市場經濟、更在乎人權與法治，實現了繁榮與和平，廣受世界各國敬重。他期盼，當初飽受侵略之苦的國家，可以一起守護和平、追求自由民主、成為穩定與繁榮的基石。

賴清德說，法西斯的定義很廣，包含極端民族主義、追求某種虛幻的大國復興，更有對國內的高強度言論管控、扼殺社會多元、佈建祕密警察，以及明顯的強人領袖崇拜、標語文化等等。

賴清德表示，全世界追求和平、銘記二戰的人們，都會由衷希望這種形式的政體，不要再次發生。如果當初受到侵略的國家，無視人類文明的進程、走向相同的老路，只會讓世界感到惋惜、遺憾。

賴清德指出，軍愛民、民敬軍是台灣的珍貴資產。今年開始，看到有超過2萬家的門市商店，在軍人節提供敬軍優惠，顯見國人對國軍的廣泛支持。賴清德說，期勉國軍全體弟兄姊妹，持續精進戰訓本務，繼續守護自己的國家，他相信，全體國人攜手同心，一定可以促成「用實力達到真和平」的目標。