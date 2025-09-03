　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭上地獄航班！機上「6人集體不適」急轉降　驚見防護衣人員登機

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 飛機轉降後，身穿防護服的人員登機檢測。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國航空（British Airways）日前一架從倫敦飛往埃及的班機發生詭異事件，機上6名乘客與機組員突然不適，班機被迫緊急降落義大利威尼斯，穿著防護衣的地勤人員登機檢測，令其他乘客十分驚恐。

《紐約郵報》報導，61歲英國乘客威爾斯（Melanie Wells）與19歲女兒原先計劃前往埃及的紅海度假城市沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh），展開1萬美元（約31萬台幣）的套裝行程，未料遇上這段插曲。

威爾斯形容，「這絕對是地獄來的航班」，她登機後發現機艙溫度異常炎熱，開始感覺頭痛、噁心，起初以為是高溫導致，直到她注意到自己不是唯一出現症狀的人。

起飛約1.5小時後情況急速惡化，威爾斯回憶，「機組人員在走道上來回奔跑，有位媽媽眼睛翻白，照顧她的空服員也倒下了。」機上共有6人感到不適，令威爾斯懷疑機上可能有毒氣外洩，「我當時嚇壞了」，「我在想，我們是否都吸入了有毒氣體？」

班機緊急降落威尼斯後，救護車與消防車包圍飛機，還有身穿防護服、戴著呼吸器的人員登機對患者進行檢測。最終班機在義大利延誤整整8小時後返回倫敦，隔天清晨才抵達埃及。

威爾斯向英航投訴後，獲得近3000美元賠償，但航空公司仍拒絕賠償因延後抵達而錯過的第一晚住宿費667美元。

英航發言人僅說明，班機因技術問題預防性轉降，強調已向顧客道歉並提供相應賠償，否認機上有氣體外洩，而飛機經過檢查後已於隔天恢復服務。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

搭上地獄航班！機上「6人集體不適」急轉降　驚見防護衣人員登機

關鍵字：

英國航空突發事件機艙溫度毒氣外洩緊急降落

