英航「裸體空少」機上吸毒！反鎖廁所被抓包　同事驚見嚇壞

▲英國航空一名空服員在飛機上裸體吸毒。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國航空（British Airways）一名空服員在從美國加州飛往倫敦的航班上，不僅疑似吸毒、神智不清，甚至還被發現全身赤裸、反鎖在廁所裡，被同事當場撞見，場面相當離譜。

根據《每日電訊報》報導，現年41歲的潘特科斯特（Haden Pentecost）當天情緒亢奮、滿身大汗、語無倫次，甚至完全無法參與起飛前的安全檢查，最後被航班經理勒令停職。

他當時抱怨肚子痛，表示需要換衣服，隨後將自己反鎖在機上廁所。沒想到，當他打開門時，女同事竟然發現他渾身赤裸、神智不清，只能趕緊幫他穿好衣服，並安排到空位上坐下。

庭審指出，潘特科斯特隨後被機長詢問狀況，並由醫護人員檢查，當時瞳孔放大、心跳過快，必須每20分鐘檢測一次，直到班機降落於倫敦希斯洛機場（Heathrow），救護人員立即將他送往醫院。

驗血結果顯示，他體內含有甲基安非他命（methamphetamine）與安非他命（amphetamine）。目前他已被英航解雇，法院裁定准予交保，稍晚將於伊斯沃思（Isleworth）刑事法院判刑。

英航毒品醜聞接連爆發

這起案件並非英航首次爆出毒品與酒精醜聞。2023年一名機師比頓（Mike Beaton）就因自稱在南非約翰尼斯堡與女子狂歡、吸食古柯鹼後，仍準備執行長程航班，因此遭到檢舉。航空公司立即延後班機，並在希斯洛進行藥檢，結果驗出A級毒品，最終遭開除。

英航早在2004年就因連環飲酒醜聞，擴大毒品與酒精檢測範圍至所有員工。

廉價航空易捷航空（easyJet）今年稍早也傳出類似事件，一名機師在維德角（Cape Verde）豪華飯店酩酊大醉、全裸走動，最後同樣被停飛。

對於最新醜聞，英航尚未回應媒體詢問。