　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉詐獲緩起訴再騙8000元　新北男求緩刑被打臉

記者黃翊婷／新北報導

男子阿哲（化名）去年4月間夥同真實身分不詳的詐團成員，佯稱可以幫忙轉換販售生基位，成功從受害者手中騙得8000元，因而挨告。新北地院法官表示，阿哲過去涉犯詐欺、洗錢防制法等案件，獲得緩起訴起訴，沒想到緩起訴屆滿還不到2年又再犯，最終不同意予以緩刑，並依共同犯詐欺取財罪，判處他拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿哲透過生基位詐騙，從受害者手中騙取8000元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲明知自己沒有生基位可供轉換販售，仍在2024年4月間夥同詐團成員打電話給受害者，佯稱可以幫忙將名下股票轉換為生基位，接著假扮成業務人員，誆騙受害者可以幫忙尋找買家，將轉換獲得的生基位出售牟利。

受害者誤信話術，以為真的已經轉換交易成功，於是在某次雙方碰面時，當場交付8000元給阿哲。後來受害者發現被騙，憤而報警，警方很快便循線找上阿哲。

新北地院法官認為，阿哲在法院準備程序中坦承犯行，事後也已經將犯罪所得退還給受害者，受害者表明不再追究此事，足見他具有悔悟之心，並且已經獲得受害者的宥恕，犯後態度良好。

至於是否能獲得緩刑，法官表示，阿哲過去曾因涉犯詐欺、洗錢防制法等案件，獲得檢方緩起訴處分，沒想到緩起訴屆滿還不到2年，他又再度涉詐，由此可知，他欠缺深刻自省的能力，最終不同意予以緩刑，並依共同犯詐欺取財罪，判處他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三重嚴重車禍！　滿地碎片1人慘死
SPA大亨無照酒駕撞死空少！　判6年8月拒入監
快訊／首爾隨機殺人　2人當場停止心跳
8女被逼賣淫試車　她接客一半猝死
高雄女遭輾肢體變形亡！　警急尋家屬
習近平93大閱兵　賴清德發聲
午後雷雨發展旺盛！　「琵琶」颱風最快今晚生成
屁孩「筷子擋壽司」引眾怒　台灣壽司郎急消毒發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

三重嚴重車禍！機車貨車相撞滿地零件碎片　騎士送醫搶救不治

民眾檢舉「騎士酒駕載童」！酒測值0.57竟放人　楠梓警曝理由

SPA大亨無照酒駕撞死空少！判6年8月拒入監　拘提不到就通緝

保時捷男喝酒叫代駕　自行開出地下停車場...違停被攔查慘了

東港阿北提款10萬要買美金　警銀行聯手及時阻詐

兩度當人頭戶！新北男求減刑辯「我也被話術欺騙」　法官打臉

高雄水泥車出車5分鐘就出事　單車婦遭輾肢體變形亡！警急尋家屬

人蛇拐8印尼女來台「逼賣淫還試車」　她接客到一半心臟病猝死

診所院長擁抱女藥師「下半身緊貼+揉臀」　一審無罪二審判5月

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

三重嚴重車禍！機車貨車相撞滿地零件碎片　騎士送醫搶救不治

民眾檢舉「騎士酒駕載童」！酒測值0.57竟放人　楠梓警曝理由

SPA大亨無照酒駕撞死空少！判6年8月拒入監　拘提不到就通緝

保時捷男喝酒叫代駕　自行開出地下停車場...違停被攔查慘了

東港阿北提款10萬要買美金　警銀行聯手及時阻詐

兩度當人頭戶！新北男求減刑辯「我也被話術欺騙」　法官打臉

高雄水泥車出車5分鐘就出事　單車婦遭輾肢體變形亡！警急尋家屬

人蛇拐8印尼女來台「逼賣淫還試車」　她接客到一半心臟病猝死

診所院長擁抱女藥師「下半身緊貼+揉臀」　一審無罪二審判5月

GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

最老FRIDAYS退場　醫美診所月租36萬搶卡位

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

蕾菈18歲嫁2年男友「懷孕被劈腿」離婚！　戀湯宇1年二婚仍告吹

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

ETtoday八連霸請您喝咖啡　800項好禮大放送

熱血青年把握機會！花蓮新創基地進駐團隊招募　申請至10/15

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

【煮得很好下次別煮了】小嬰兒品嘗媽咪黑暗料理　眉頭深鎖表情超失禮

社會熱門新聞

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

獨／乾冰截肢詐保主嫌助友「燒重傷」成功理賠

台積電渣夫偷吃得性病　美女正宮反被家暴

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

快訊／高雄水泥車撞腳踏車！　女騎士遭捲車底當場慘死

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

更多熱門

相關新聞

26歲女要匯10萬給前夫 警查出警示帳戶即時阻詐

26歲女要匯10萬給前夫 警查出警示帳戶即時阻詐

東港一名26歲楊姓女子到銀行欲匯出10萬元，行員卻從她支支吾吾的態度察覺有異，立刻通報東港警方。警方到場關心，她原本閃躲不語，最後才吐露是前夫要求匯款到陌生帳戶。警方查證帳戶早已列為警示名單，並細心講解詐騙手法，讓她驚覺自己差點淪為受害者，當場打消念頭。

騙投資講話不專業露餡　婦報警逮車手

騙投資講話不專業露餡　婦報警逮車手

5口命案解剖報告出爐均有藥物反應

5口命案解剖報告出爐均有藥物反應

「小熊維尼專業幣商」騙35人賺9743萬　檢起訴7人

「小熊維尼專業幣商」騙35人賺9743萬　檢起訴7人

屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

關鍵字：

新北地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平怒PO性侵男正面照！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

王心凌爆「復合」吳克群！機上去廁所他貼心護駕

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面