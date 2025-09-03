涉詐獲緩起訴再騙8000元　新北男求緩刑被打臉

記者黃翊婷／新北報導

男子阿哲（化名）去年4月間夥同真實身分不詳的詐團成員，佯稱可以幫忙轉換販售生基位，成功從受害者手中騙得8000元，因而挨告。新北地院法官表示，阿哲過去涉犯詐欺、洗錢防制法等案件，獲得緩起訴起訴，沒想到緩起訴屆滿還不到2年又再犯，最終不同意予以緩刑，並依共同犯詐欺取財罪，判處他拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲阿哲透過生基位詐騙，從受害者手中騙取8000元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲明知自己沒有生基位可供轉換販售，仍在2024年4月間夥同詐團成員打電話給受害者，佯稱可以幫忙將名下股票轉換為生基位，接著假扮成業務人員，誆騙受害者可以幫忙尋找買家，將轉換獲得的生基位出售牟利。

受害者誤信話術，以為真的已經轉換交易成功，於是在某次雙方碰面時，當場交付8000元給阿哲。後來受害者發現被騙，憤而報警，警方很快便循線找上阿哲。

新北地院法官認為，阿哲在法院準備程序中坦承犯行，事後也已經將犯罪所得退還給受害者，受害者表明不再追究此事，足見他具有悔悟之心，並且已經獲得受害者的宥恕，犯後態度良好。

至於是否能獲得緩刑，法官表示，阿哲過去曾因涉犯詐欺、洗錢防制法等案件，獲得檢方緩起訴處分，沒想到緩起訴屆滿還不到2年，他又再度涉詐，由此可知，他欠缺深刻自省的能力，最終不同意予以緩刑，並依共同犯詐欺取財罪，判處他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。