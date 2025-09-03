　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮「拋出不明物」影片瘋傳　川普：AI生成

▲▼ 美國白宮。（圖／CFP）

▲圖為美國白宮。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

網路一段有人從美國白宮2樓反覆亂丟不明物品的畫面瘋傳，可見黑色袋子從白宮2樓窗戶扔到樓下。起初，白宮官員表示，這是承包商在進行定期維護作業，暗示影片為真，但隨後川普2日宣稱這可能是由AI生成的假影片，因為白宮的防彈窗戶打不開。

福斯新聞、TIME等報導，這段影片最初由Instagram帳號@washingtonianprobs發布，可見白宮二樓一名穿著白褲的人扔下一個黑色塑膠袋，接著有人把一個長型、白色物品從窗戶往外丟出。這段畫面在周末期間引起關注，掀起外界對於白宮安全程序的調侃以及扔出物品的猜測。

針對相關討論，白宮一名官員透過聲明解釋，這其實是承包商正在進行定期維護作業，且川普當時並不在白宮。

相隔數小時之後，川普在新聞記者會上談及此事，並稱「（影片）很可能是AI生成的。（白宮）窗戶打不開」，因為窗戶都有經過加強防護，防彈、密封，且每扇窗戶重約600磅（約272公斤），「我的妻子這幾天也在抱怨這件事，她說，很想讓一點新鮮空氣進來，但就是沒辦法。那些窗戶是防彈的。」

▼川普2日宣稱，那段影片可能是由AI生成的假影片。（圖／路透）

09/02 全台詐欺最新數據

白宮川普北美要聞

