法務部聯合拍賣創佳績！罕見「蔬果清洗裁切機具」115萬拍出

▲法務部行政執行署新北分署114年全國123聯合拍賣會 。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者黃哲民、潘鳳威／綜合報導

法務部行政執行署所屬各分署於昨(2)盛大舉辦「全國123聯合拍賣會」，各分署推出多樣優質、罕見標的，現場買氣熱絡，總拍定金額達新台幣7756萬5646元，有效挹注國庫，展現行政執行的成果。

其中，不動產拍定（含承受）金額總計7207萬2579元，金額最高者為桃園分署拍賣桃園市桃園區永安路五層樓建物及基地，以1920萬元拍定。該案件義務人因積欠逾2000萬元遺產稅、房屋稅及地價稅，被列管為「滯欠大戶」。此外，桃園分署亦拍定同一義務人名下桃園區中路三段3筆土地，拍定金額924萬4500元。另新竹分署拍賣新竹市天府路一段建物及基地，以835萬元拍定。

▲桃園分署拍賣桃園市一棟5層樓建物及其基地，拍定金額1920萬元。（圖／記者黃哲民翻攝）

動產部分，拍定金額合計549萬3067元，其中高雄分署拍賣金勝水產股份有限公司股份，以183萬元順利拍出，預期可全額徵起積欠勞工保險費。新北分署則拍賣法拍市場罕見的「自動化蔬果清洗及裁切設備」，因設備完整，可即買即用，吸引5組業者歷經64次激烈競標，最終以115萬元拍定，得標者為遠從南部北上的蔬果裁切大廠，適逢近期有拓展生產線的需求，故特地前來新北分署競標。該批設備原由農糧署北區分署補助廠商購置，惟廠商未依規營運遭追繳補助款，案件遂移送新北分署執行拍賣。另陽信、華泰、板信商銀及太電等實體股票也於本次拍賣中順利拍出，顯示市場需求熱絡。

▲「自動化蔬果清洗及裁切設備」 。（圖／記者黃哲民翻攝）

此外，臺南分署亦受地檢署囑託，成功拍定遭查扣的挖土機與推土機，合計127萬1000元，展現執行機關與檢察機關聯手打擊國土犯罪、維護環境正義的決心。

行政執行署提醒，全國123聯合拍賣會固定於每月第「1」週星期「2」下午「3」時在各分署同步舉行。有意投標的民眾可於拍賣日前至行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw）或各分署官網查詢公告，亦可追蹤各分署臉書專頁，隨時掌握最新拍賣資訊。