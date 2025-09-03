寵物名醫「手淫作業」專挑嫩妹　性騷內幕曝光

▲戴更基長年宣導正向教育，但他對待寵物的方式卻讓學員不認同。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊透過文字及電話，採訪其中一位學員A女，她在2021年因為自己養狗，想更了解狗狗行為，而報名參加戴更基的課，付了全額學費新台幣20多萬元，但是在上課過後，對戴更基的專業形象感到破滅，更感到和預期的學習體驗落差極大。

以下節錄本刊採訪受害女子的問答內容。

《鏡》：戴更基在課堂上有何不當發言？請描述當時情況。

A女：戴更基在課堂上用露骨的語言去舉例，強暴、上床、裸男裸女、手淫、發情…都是常用在課堂舉例的用字。戴更基對外廣告他的課成為「美式教育」，但其實對同學提的問題會看心情回答，常不太清楚答案，或用「問這種問題你當什麼訓練師？」心情不好時大罵同學也是有的。

《鏡》：為何課程中會有需要演示自慰的題目？

A女：課程中會有一個專題報告的指定作業，每個同學會抽到不同題目，需要以「在TEDx向飼主或民眾演講」的標準去做準備專業的專題報告。其中有一題歷屆幾乎都被女同學抽到的題目是「手淫，我喜歡！」（抽題為兩段式，學生抽號碼，再由戴更基公布號碼連結到的題目，過程不透明，此題歷屆只有一位男同學抽過，其他都是女生。）

講師（戴更基）在很多屆都要求抽到該題的同學，需要「演示」公狗母狗自慰。我班上抽到該題的同學是個年紀很輕的女生，她抽到題後很焦慮，不想要當眾演示，所以改用狗狗騎乘的影片在投影片中示意。

這位女生的專題演講專業不失風趣，她用幽默自嘲掩蓋了該題的尷尬，但講完戴更基並不滿意，以她講的是騎乘而非自慰為由，逼問同學公狗母狗自慰細節，並在同學為了確定形容「公狗騎乘時的確有抽插動作」後，用人類性行為當例子，重複「一個女人，我騎上去抽插，這叫手淫？」點名女同學回答。

課程中並莫名要全班同學去問某一位女同學什麼是自慰，還要另一位在當幼教老師的同學解釋小孩如何自慰。全班多數人處於尷尬不舒服的狀態良久，最後戴更基以「不是，我是覺得奇怪妳們是女性，妳們都沒有手淫過嗎？」等待同學回覆，某同學因覺得整件事太過無關簡報且讓同學不適，開口回答「沒有那個需要」，他才停止追問。

有關學員對於性騷擾的指控，戴更基所屬大墩寵物行為專科醫院向本刊表示：「不方便多做回應。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



