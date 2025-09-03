寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

▲戴更基（左）和歌手趙詠華（右）因狗結緣，但於2008年離婚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

現年將近60歲的戴更基，除了是動物專家、獸醫院長之外，也因上《康熙來了》節目和小S常鬥嘴而出圈，成為電視名人。他的前妻則是歌手趙詠華。

兩人當時因狗結緣，繼而在2000年結婚，但2008年時因男方外遇而離婚。趙詠華在離婚後罹患憂鬱症，她曾表示自己花了4年時間才走出陰影，不敢再接受新戀情，並認為自己已經體會過戀愛和婚姻的美好，重心應擺在生活和事業上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲傳戴更基（左）因外遇而離婚，前妻趙詠華（右）形容這是段「悲慘的婚姻」。

事隔多年後，她曾回顧相處細節，因趙詠華雙親都不在了，沒有娘家支援，她當時跟戴更基吵架，男方最傷害她的一句話就是「有本事妳走啊，我看妳能去哪裡！」讓趙詠華形容和戴更基是「悲慘的婚姻」；如今則有數名女子出面指控深受戴更基的性騷擾之害。

▲因講話擅長比喻又直接，戴更基在《康熙來了》和小S互嗆，製造不少節目效果。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

獸醫開課爆性騷／女學員砸20萬上課被羞辱 戴更基逼演「母狗自慰＋騎乘」嗆：沒手淫過？

獸醫開課爆性騷1／戴更基開課「手淫作業」專挑嫩妹 吹哨者揭抽題黑箱手法