台達電員工淪駭客　勾結殯葬業搶屍體

高雄消防報案系統遭入侵案，案情滾雪球！本刊掌握，辦案人員查出，網路駭客潘覺凡聯手多家殯葬業者入侵消防系統，藉以即時取得民眾報案資訊，受害者不只高雄市消防局，多個縣市的報案系統可能都遭破解、入侵，民眾的死傷個資等於全流到特定殯葬業者手中，藉此獨攬「搶屍體」的殯葬業務牟利，甚至連電子大廠台達電的員工也捲入。

高雄市消防局報案系統去年出現多次異常連線，高雄地檢署獲報後循線追查，揪出30歲的主嫌、網路駭客潘覺凡，他不僅駭進高市消防報案系統，藉以獲取到院前死亡（OHCA）等即時報案資料，並將情報賣給多家殯葬業者牟利，等於與業者合謀獨攬「搶屍體」的生意，潘3月底先遭聲押獲准，5月再經高雄地院裁定延押，涉案的相關殯葬業者及技術人員，則諭知3萬至50萬元不等交保。

不過，在潘覺凡遭羈押後，案情如滾雪球擴大。本刊進一步掌握，辦案人員追查發現，不只高雄市消防局受害、遭入侵，因各縣市的消防局報案系統多由「三商電腦公司」得標、維護，系統架構與傳輸指令均大同小異，潘在破解、入侵高雄市消防局的系統後，進一步又以相同手法駭進其他縣市的消防報案系統，並涉嫌將非法取得的個資透過中介者，轉賣給外縣市的殯葬業者，自2021年9月起至今年3月，潘夥同殯葬業者聯手駭進消防署、各縣市政府消防局行動派遣等系統，犯案時間估計長達3年半之久，涉案人甚至驚見任職知名電子大廠的台達電員工。

檢調搜索、扣押潘覺凡的相關電磁紀錄也發現，他以21個電子郵件所申請的Google雲端空間，以及Firebase程式開發專業空間，都被用來存放這些駭侵各縣市政府消防局的程式。

本刊掌握，潘覺凡在偵訊時供稱，一名高雄張姓殯葬業者「不希望底下的小弟拿到我給的所有資料，他希望可以自己掌控資料，但又需要手下幫忙看案件資料，所以我幫他寫了一套機制。」檢調進一步檢視潘與多名殯葬業者的對話或簡訊紀錄更發現，潘除了將入侵報案系統的手法賣給高雄的殯葬業者，也涉嫌透過中間人，再將其他縣市的入侵手法或路徑，轉介給外縣市的殯葬業者，藉此長期抽成獲利。



