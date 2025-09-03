　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台達電員工淪駭客　勾結殯葬業搶屍體

119消防報案系統遭駭客入侵，檢調追查災情恐不只高雄市，許多縣市的系統也遭破解。示意畫面。（東方IC）

▲119消防報案系統遭駭客入侵，檢調追查災情恐不只高雄市，許多縣市的系統也遭破解。示意畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄消防報案系統遭入侵案，案情滾雪球！本刊掌握，辦案人員查出，網路駭客潘覺凡聯手多家殯葬業者入侵消防系統，藉以即時取得民眾報案資訊，受害者不只高雄市消防局，多個縣市的報案系統可能都遭破解、入侵，民眾的死傷個資等於全流到特定殯葬業者手中，藉此獨攬「搶屍體」的殯葬業務牟利，甚至連電子大廠台達電的員工也捲入。

高雄市消防局報案系統去年出現多次異常連線，高雄地檢署獲報後循線追查，揪出30歲的主嫌、網路駭客潘覺凡，他不僅駭進高市消防報案系統，藉以獲取到院前死亡（OHCA）等即時報案資料，並將情報賣給多家殯葬業者牟利，等於與業者合謀獨攬「搶屍體」的生意，潘3月底先遭聲押獲准，5月再經高雄地院裁定延押，涉案的相關殯葬業者及技術人員，則諭知3萬至50萬元不等交保。

年輕駭客潘覺凡破解消防系統之後，將民眾死訊等報案個資轉賣給特定殯葬業者牟利。示意畫面，圖非當事業者。（東森新聞提供）

▲年輕駭客潘覺凡破解消防系統之後，將民眾死訊等報案個資轉賣給特定殯葬業者牟利。示意畫面，圖非當事業者。

各縣市的消防局報案系統多由三商電腦得標、維護，駭客入侵高雄市消防系統後，如法炮製破解其他縣市的系統助殯葬業牟利。示意畫面。（翻攝高雄市消防局網站）

▲各縣市的消防局報案系統多由三商電腦得標、維護，駭客入侵高雄市消防系統後，如法炮製破解其他縣市的系統助殯葬業牟利。示意畫面。

不過，在潘覺凡遭羈押後，案情如滾雪球擴大。本刊進一步掌握，辦案人員追查發現，不只高雄市消防局受害、遭入侵，因各縣市的消防局報案系統多由「三商電腦公司」得標、維護，系統架構與傳輸指令均大同小異，潘在破解、入侵高雄市消防局的系統後，進一步又以相同手法駭進其他縣市的消防報案系統，並涉嫌將非法取得的個資透過中介者，轉賣給外縣市的殯葬業者，自2021年9月起至今年3月，潘夥同殯葬業者聯手駭進消防署、各縣市政府消防局行動派遣等系統，犯案時間估計長達3年半之久，涉案人甚至驚見任職知名電子大廠的台達電員工。

台達電（圖）簡姓員工涉非法入侵消防報案系統遭檢調搜索，他當駭客協助從事殯葬業的莊姓小舅子獨攬「搶屍體」生意。

▲台達電（圖）簡姓員工涉非法入侵消防報案系統遭檢調搜索，他當駭客協助從事殯葬業的莊姓小舅子獨攬「搶屍體」生意。

檢調搜索、扣押潘覺凡的相關電磁紀錄也發現，他以21個電子郵件所申請的Google雲端空間，以及Firebase程式開發專業空間，都被用來存放這些駭侵各縣市政府消防局的程式。

消防署與各縣市的消防報案系統多由三商電腦維護，因系統架構與傳輸指令大同小異，報案個資遭駭恐遍及各縣市。（翻攝消防署網站）

▲消防署與各縣市的消防報案系統多由三商電腦維護，因系統架構與傳輸指令大同小異，報案個資遭駭恐遍及各縣市。

本刊掌握，潘覺凡在偵訊時供稱，一名高雄張姓殯葬業者「不希望底下的小弟拿到我給的所有資料，他希望可以自己掌控資料，但又需要手下幫忙看案件資料，所以我幫他寫了一套機制。」檢調進一步檢視潘與多名殯葬業者的對話或簡訊紀錄更發現，潘除了將入侵報案系統的手法賣給高雄的殯葬業者，也涉嫌透過中間人，再將其他縣市的入侵手法或路徑，轉介給外縣市的殯葬業者，藉此長期抽成獲利。


更多鏡週刊報導
新聞內幕／台達電員工助駭消防系統　揭殯葬業買死訊個資搶屍體內幕
駭客神偷搶屍體1／幫殯葬業小舅子搶屍體　台達電員工駭客手法曝光
駭客神偷搶屍體2／找獄友當掮客賣死訊　年輕駭客能同步死神關鍵原因曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電南京廠特權遭美國撤銷　經濟部深夜回應了
台積電公務機淪約砲神器　已婚工程師偷吃同事、房仲染性病
林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A
陸93大閱兵/天安門現況曝光！媒體安檢「禁口紅」　武警大規模
琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝
獨／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元將加盟
Google「搜尋壟斷」裁定Chrome、安卓無需分離　盤後
美股大跌！「對等關稅」違法導致　台積電ADR跌1.07％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

台達電員工淪駭客　勾結殯葬業搶屍體

台積電公務機淪約砲神器　已婚工程師偷吃同事、房仲染性病

清大游泳池傳溺水！畢業校友被緊急送醫

嘉雄陸橋3車碰撞「堵死2線道」！離奇車禍畫面曝光　在地人傻了

台中逢甲商圈車禍　19歲女騎士碰撞公車送醫

北市女被水泥車拖行100公尺亡　直行駕駛自責坐在地上

柯文哲嗆收押裴偉才能知內幕：司法勾結媒體，出獄會都被吐口水

國1南下火燒車18歲男慘死！4年前同路段驚人巧合讓網驚：超跑墳場

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　整車燒成廢鐵！剩一具焦屍

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

【視線死角？】婦推回收馬路走一半...遭75歲駕駛撞飛！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

台達電員工淪駭客　勾結殯葬業搶屍體

台積電公務機淪約砲神器　已婚工程師偷吃同事、房仲染性病

清大游泳池傳溺水！畢業校友被緊急送醫

嘉雄陸橋3車碰撞「堵死2線道」！離奇車禍畫面曝光　在地人傻了

台中逢甲商圈車禍　19歲女騎士碰撞公車送醫

北市女被水泥車拖行100公尺亡　直行駕駛自責坐在地上

柯文哲嗆收押裴偉才能知內幕：司法勾結媒體，出獄會都被吐口水

國1南下火燒車18歲男慘死！4年前同路段驚人巧合讓網驚：超跑墳場

18歲男「偷開家人賓士」國道離奇追撞　整車燒成廢鐵！剩一具焦屍

川普：美軍擊沉1艘委內瑞拉運毒船

白白嫁圈外人「無性生活」像守活寡！遭冷暴力提離婚…3女星悲慘婚姻

美國公布小額包裹稅率　電商貨改以一般商品運送並轉向海運

「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用

寵物名醫「手淫作業」專挑嫩妹　性騷內幕曝光

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

陸93閱兵/天安門現況曝光！媒體安檢「禁口紅」　武警大規模集結

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

26歲日星清水尋也染毒被逮捕！警方清晨進家中搜索…演出日劇正在播

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

社會熱門新聞

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

北市女被水泥車拖行亡　直行駕駛自責坐在地上

國1南下火燒車1死 　同路段4年前竟有驚人巧合

收押裴偉才能知內幕　柯文哲嗆：司法勾結媒體

問完重要證人柯求交保　審判長語帶玄機

老師好心勸快回家　國中女竟嗆「求我啊」

龜山警分局「三大派出所」聯合布達

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

更多熱門

相關新聞

台積電工程師　公務機當約砲神器

台積電工程師　公務機當約砲神器

台積電為了防堵機密外洩，規定員工進入廠區後，私人手機必須關機，改用公務手機聯繫，沒想到1名張姓工程師竟用這個理由，騙妻子要加班，將私人手機關機，然後用公務手機約砲，結果因為得了性病，被妻子抓包，但他卻沒有學乖，繼續偷吃女同事、搭訕女房仲，最後還為了扶正小三、訴請離婚，張妻忍無可忍，提出反訴，法官審理後，認證工程師是渣男，判他敗訴。

什麼工作寧餓死也不想再做？過來人點名「這行業」

什麼工作寧餓死也不想再做？過來人點名「這行業」

張曼玉歐洲田園爬樹身手矯健網讚

張曼玉歐洲田園爬樹身手矯健網讚

富邦悍將推球員大頭晴天娃娃挨轟

富邦悍將推球員大頭晴天娃娃挨轟

USB「小沈1500」　柯文哲不完全承認也不完全否認

USB「小沈1500」　柯文哲不完全承認也不完全否認

關鍵字：

鏡週刊台達電

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

即／美撤銷台積電南京廠VEU特權　開盤跌3.11%

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面