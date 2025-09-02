中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

▲交通部長陳世凱今上任滿周年與媒體訪談。（圖／記者周湘芸攝）



記者周湘芸／台北報導

受丹娜斯颱風及西南氣流影響，中南部遭水災重創。交通部長陳世凱今上任滿周年與媒體訪談表示，待災後重建完成後，規劃以活動協助振興中南部觀光，包括補助地方活動，或是觀光署自辦活動，涵蓋音樂、跳舞、文化及導覽等方式。

今年下半年將迎來教師節（9月27日至9月29日）、中秋節（10月4日至10月6日）及雙十節（10月10日至10月12日）3個連續假期，不少人會安排國內外旅遊。觀光署統計一個月前訂房狀況，3連假平均訂房率約43%、44%，其中，雲嘉南受水災影響，訂房狀況較不理想。

陳世凱今指出，中南部受水災重創，第一步要先進行修復重建，包括搶通道路、修建災區，過程中交通部很多單位也都暫停工程去協助災民復建；第二步是確認觀光地區開放；第三步規劃會以活動方式協助振興觀光，包括補助地方活動，或是觀光署自辦活動，且不限於演唱會活動，涵蓋音樂、跳舞、文化及導覽等方式。

至於是否比照0403花蓮地震振興方案，發放旅遊住宿補助，陳世凱指出，這些都還在討論，會先看辦理活動的效益及民眾參與程度，此次中南部災情與花東地震影響不太一樣，待水退去後，負擔就沒這麼大，預估透過辦理活動就能解決，會滾動式檢討。

另外，談到無人機議題，陳世凱也說，無人機產業端屬於經濟部管理，民航局該做的事是確保法令不要落後產業發展，並在認證、考照上確保操作員數量充足。