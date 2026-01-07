外送專法三讀通過　消基會董事長：消費者成最大輸家

記者黃翊婷／綜合報導

立法院6日三讀通過制定「外送員權益保障及外送平台管理法」，要求外送平台業者給予外送員每筆訂單的基本報酬。不過，消基會董事長鄧惟中對此抱持不樂觀態度，他表示，業者保障外送員所產生的成本，可能會轉嫁到消費者身上，消費者恐怕將成為最大輸家。

▲立法院三讀通過外送專法，掀起各界正反意見討論。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文內容無關。）

立法院6日三讀通過制定「外送員權益保障及外送平台管理法」，要求業者給予外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於最低工資法時薪的1.25倍，且不得低於新台幣45元，還要建立外送員申訴制度、替外送員投保團體傷害保險及責任保險，否則該外送員不得提供外送服務。全案將自公布後6個月施行。

根據《聯合新聞網》報導，消基會董事長鄧惟中對此抱持不樂觀態度，他表示，外送平台不是國營事業或公益單位，業者保障外送員權益所產生的成本，可能會轉嫁到消費者身上，消費者恐怕將成為最大輸家。

不過，台灣外送產業權益促進聯盟則認為，外送員爭取權益歷時超過6年半，自倡議專法至今也過了5年，期間數度面臨阻礙，如今該法通過，外送員長期被系統性剝削、缺乏基本保障的狀態，終於得以畫下休止符。