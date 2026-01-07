暖暖包別握手上！醫學博士曝「黃金部位」　貼對全身暖活

▲醫學博士認為，暖暖包握手裡或放口袋，其實浪費了保暖效果。（示意圖／南投醫院提供）

記者柯沛辰／綜合報導

今年首波寒流來襲，全台氣溫驟降，本島平地最低溫可能跌破5度。各種保暖小物、暖暖包已成為必需品。不過，如何讓暖暖包發揮最大功效呢？有醫學博士就分享了「黃金部位」，只要放在這裡，全身都能變暖活。

別只握手上取暖 熱量其實只集中在手部

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本醫學博士福田千晶曾在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中分享，天氣寒冷時，很多人因為手腳冰冷，習慣將暖暖包握在手上或放口袋，但這只能將暖暖包的熱量集中在手部，保暖效果非常差，甚至浪費暖暖包的熱能，其他部位也無法被溫暖到。

先貼腰部暖核心 四肢也會回溫

福田千晶建議，如果身邊只有一個暖暖包，最好優先貼在腰部，因為腰部聚集了肝臟、腎臟等血液流量豐富的器官，只要腰部暖和起來，大腦就會向身體釋放放鬆的信號，讓身體將大量血液輸送至全身，如此一來，連四肢末梢都會開始回溫。

有多的再貼背腹頸 還能順便緩解痠痛頭痛

如果還有其他暖暖包，可以另外貼在背部、腹部以及頸部，在保暖的同時，也能緩解肌肉痠痛或是頭痛。不過，她也提醒，若暖暖包長時間直接接觸皮膚，可能會造成「低溫燙傷」（皮膚長時間接觸高於體溫的低熱物體），務必小心使用。

▼暖暖包放在腰間兩側能達到最佳效果。（圖／記者李佳蓉攝）