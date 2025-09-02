LINE收回訊息時間「改成1小時內」　2國家先調整！台灣暫不變

▲很多人都會透過LINE傳訊息。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

傳訊息給別人時，難免會出現打錯字、錯頻，或者後悔發送出去的狀況，這時「收回功能」就很好用，不過近日就有網友發現，LINE收回功能的時限似乎有更動。根據官方公告，目前日本和泰國2國家，將調整為「訊息發送後1小時內可收回」，至於台灣則仍維持24小時內。

LINE的收回功能相當方便，官方曾說明，「收回訊息」即在送出訊息後的24小時內，可將訊息收回的功能，「收回訊息後，無論是自己聊天室或是對方聊天室內所顯示的該則訊息將會被刪除」，不過，聊天室也將顯示「已收回訊息」的字樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於「收回訊息」的功能有時間限制，因此該則訊息一旦發送超過24小時，即便長按該則訊息，也不會顯示「收回」功能鍵。而近日就有網友注意到，LINE收回功能的時限似乎有更動，進而掀起討論。

事實上，LINE官方昨（1）日以「訊息收回功能的變更」為標題發布公告，提到考慮到用戶的使用狀況，他們將從2025年10月下旬，逐步更改收回訊息的期限，原本是「訊息發送後24小時內可收回」，之後將改為「訊息發送後1小時內可收回」。不過官方也補充，「此變更僅在日本和泰國實施」，目前台灣並未有發布此公告。