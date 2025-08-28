　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

當家電遇上國寶！聲寶Ｘ故宮首度跨界「限量精品家電」驚豔登場

▲▼ 聲寶與國立故宮博物院「首度跨界合作」限量聯名家電 。（圖／記者徐文彬攝）

▲聲寶總經理許經朝今（8/26）出席「匠心台灣・百年新藝」記者會，宣布與故宮首度攜手，推出四款限量聯名的冰箱與洗衣機。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

今年的家電圈有點不一樣！在「90歲的聲寶」遇上「100歲的故宮」的奇妙交會下，誕生了一場前所未有的跨界合作。當電器不只是電器，而是承載了千年文化底蘊的藝術品，生活瞬間被賦予一種「把國寶放進廚房和洗衣房」的驚喜感。經典家電品牌「聲寶」，今（8/26）宣布與故宮首度攜手，推出四款限量聯名的冰箱與洗衣機，正式讓「MIT家電 × 國寶經典」化身為日常精品，為居家生活注入別開生面的美學火花！

當家電遇見國寶，開啟前所未有的跨界合作！
2025年，國立故宮博物院迎來百年院慶，開啟全新的文創授權篇章，適逢陪伴台灣家庭數十載的聲寶，也即將邁入90週年。兩個象徵文化底蘊與生活記憶的品牌一拍即合，碰撞出浪漫命題——當經典國寶畫作遇上現代智慧家電，會是什麼樣子？

在跨界聯名的記者會現場，聲寶總經理許經朝談到這次與故宮的合作時特別強調，今年適逢故宮百年與聲寶九十週年，這樣的時機點本身就極具意義。「我們九十年的聲寶，能與百年的故宮攜手，象徵兩個品牌的情感連結，更代表一種文化的傳承。」他認為，這次合作不只是周年慶的紀念，更是將文化帶進家庭生活的一種嘗試。

▲▼ 聲寶與國立故宮博物院「首度跨界合作」限量聯名家電 。（圖／記者徐文彬攝）

▲聲寶此次推出兩台冰箱與兩台洗衣機，每一款設計皆與故宮經典文物相結合。

許經朝進一步介紹，聲寶此次推出兩台冰箱與兩台洗衣機，每一款設計都源自故宮的經典文物，包括《富春山居圖》的山水意境、《魚藻圖》的吉祥象徵，以及轉心瓶與洗衣機旋轉律動之間的巧妙呼應。「轉心瓶的旋轉方式，與洗衣機的離心力相呼應，我們覺得這樣的結合特別有故事，也讓設計多了文化深度。」

除了設計上的巧思，功能實力同樣不打折。許經朝強調，這些聯名款商品本身就是市面上獲獎肯定的聲寶明星機種，不僅曾獲得台灣精品獎，更符合經濟部能源署的節能標準。「此次與故宮聯名的產品還可以申請政府五千元的節能補助，有興趣的消費者在這個時候購買，是最合宜、最划算的選擇。」

富春山居圖躍上冰箱，為日常注入典雅氛圍！
此波「聲寶X故宮」聯名系列共有四款，兩台冰箱、兩台洗衣機。首款聯名冰箱「SR-C61GDV(NPM1) 富春山居圖冰箱」，靈感來自元代畫家黃公望的傳世鉅作，聲寶工業設計團隊將「山水的靜謐與層次」轉化為現代玻璃美學，卷軸紋路與山水皴法在底部悄悄浮現，打開冰箱彷彿走進一幅水墨長卷，為日常取菜的瞬間注入典雅氛圍。

▲▼ 聲寶與國立故宮博物院「首度跨界合作」限量聯名家電 。（圖／記者徐文彬攝）

▲元代畫家黃公望的傳世鉅作躍上聲寶冰箱，為日常取菜的瞬間注入典雅氛圍。

次款聯名冰箱商品「SR-C61GDV(NPM2)清惲壽平魚藻圖 冊 蝦藻冰箱」，則是將「蝦群」搬進了廚房。透過呈現在冰箱外觀的剪影，呈現蝦群的靈動舞姿，其中一隻更以紅色點綴，象徵財富吉祥！令人驚喜的是，面板上更巧妙融合了故宮三寶——翠玉白菜、肉形石、毛公鼎，帶入典藏、生活與吉祥的寓意！

除了美學寓意，冰箱實力也毫不馬虎。兩款冰箱皆搭載聲寶研發的「Nano-Ti極光鈦」除臭抗菌技術，配合日本薄壁技術，能釋放出最大15%的容積效率。內部空間也貼心設有-3℃微凍鮮專區，專為煮夫煮婦解決「忘記退冰」的窘境。藝術與科技在此交會，讓打開冰箱的瞬間，也能帶來小小的驚喜與儀式感。

結合轉心瓶意象，讓洗衣也能傳遞幸福與圓滿！
聯名洗衣機也透過文化符號與設計巧思的結合，帶來滿滿的故事感！首款「ES-P19DA(NPM1) 霽青描金游魚轉心瓶洗衣機」，靈感取自轉心瓶的旋轉意象，與洗衣機桶槽運轉的離心力互相呼應。機身上兩尾描金游魚圍繞著「星愛情」的字樣，帶出「游轉同心」的美好寓意。

▲▼ 聲寶與國立故宮博物院「首度跨界合作」限量聯名家電 。（圖／記者徐文彬攝）

▲聯名洗衣機結合「霽青描金游魚轉心瓶」意象，巧妙地與洗衣機桶槽運轉的離心力互相呼應。

另一款「ES-P19DA(NPM2) 齊白石荷花鴛鴦軸洗衣機」，則將國畫大師齊白石的浪漫帶進日常。荷花典雅、鴛鴦相依，化為簡約線條與柔和色塊。搭配聲寶《星愛情》系列命名初衷「相伴如星、愛情恆久」，彷彿每一次的洗衣，都在傳遞一份幸福圓滿的氛圍！

功能上，兩款洗衣機皆內建「洗劑智慧投入」設計，主打能自動感測、投放適量洗劑，不再為「多倒少倒」煩惱。加上Carefresh鈣抗菌迴轉盤，經內部實證能有效抑制7種細菌與H1N1病毒，防霉又衛生。再加上聲寶獨家專利噴頭360°SPA水瀑洗淨，徹底沖淨剩餘泡沫，讓衣物更清爽，肌膚更安心。

首批500台，從「故宮精品到大型通路」全台皆能入手！
當家電不再只是機械運作的工具，同步還能傳遞藝術的氛圍、凝聚家庭的情感，日常就能被賦予更多的美好！目前除了故宮的精品部門與官方平台，全國電子、燦坤、家樂福等大型通路，以及聲寶全台上千家經銷據點，都能搶先入手。

「我們希望把最好的商品提供給台灣的消費者，當然售後服務也會針對聯名系列做最完整的規劃，讓大家買得安心、用得放心。」許經朝透露，首批聯名產品大約僅有500台，未來仍會持續推出新批次，而且生產過程會更加嚴謹，確保每一件產品都能展現故宮文物的價值。「因為這是一個有故事的產品，也是我們九十年聲寶與百年故宮攜手的最佳見證！」

▼「匠心台灣・百年新藝」系列，集結22家MIT廠商，共計推出154件聯名商品，聲寶冰箱、洗衣機亦是代表之一。

▲▼ 聲寶與國立故宮博物院「首度跨界合作」限量聯名家電 。（圖／記者徐文彬攝）

