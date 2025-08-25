迎接新學期！學生家長造型煥然一新　花蓮購物節美業優惠開跑

▲迎接新學期，花蓮購物節本波共有十家美容服務產業店家熱情響應。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

開學季就是最好的煥新時刻！花蓮購物節第七波聯名行銷於8月27日至9月7日登場，這次特別與美容、美髮、美甲、美睫店家合作，讓學生在新學期來臨前，換上清爽造型、煥然一新，更能以最佳狀態迎接校園生活。家長也能趁著孩子開學之際，為自己安排一場專屬的美麗升級，用全新姿態迎接工作與生活的挑戰。

本波共有十家美容服務產業店家熱情響應，包含髮瑟造型、RR美學工作室-美甲分店、Emily造型工作室、RR美學工作室-美睫美容分店、泡泡貓、Simon頭毛店、菲比美學、叫我姐睫、Shine美顏專家。活動期間至以上特約店家消費，即可享有專屬優惠，例如熱蠟除毛、美睫單項88折、美甲限定優惠，以及洗剪染燙限時折扣等多重好康，讓學生與家長都能在開學季展現自信與美麗。

值得一提的是，今年參與花蓮購物節的美容服務產業店家數量較往年更多，展現出花蓮在地美業市場的蓬勃能量。透過專業技術與貼心服務，不論是年輕學子還是家長，都能在新學期來臨前提升自我形象，帶著自信迎接挑戰及生活中更多美好時刻。

花蓮縣政府表示，購物節活動自夏季開跑以來，持續以不同主題聯名帶來驚喜，除了豐富的消費體驗，更希望透過跨界合作展現花蓮多樣的在地風貌。未來縣府將持續整合各行各業資源，邀請更多元的店家加入特約行列，打造一年比一年更熱鬧、更豐富的花蓮購物節，誠摯歡迎全國旅客把握機會，到花蓮消費、登錄發票參加抽獎，把美麗與好禮一起帶回家。

