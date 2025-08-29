花蓮購物節第6期南區頭獎出爐　名店玉里吳媽媽美食驚喜開獎

▲縣府派員前往頭獎開出店家「玉里吳媽媽美食」頒贈紅布條祝賀。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮購物節自7月4日熱鬧開跑，活動為期12週，以北、中、南三區每週分區抽獎的方式進行，活動至今已邁入第7週，共誕生近70位幸運得主，累計登錄消費筆數逼近7萬筆，消費金額更突破2億元。除了花蓮在地鄉親踴躍參與外，不少暑期來訪的旅客也幸運抱走大獎，直呼「這趟花蓮之旅真是太值得！」

縣府表示，獎項包含iMac、iPad Pro、電競螢幕、電動滑板車與Dyson吹風機等等高人氣好禮。27日縣府特別前往第六期南區頭獎開出店家「玉里吳媽媽美食」親自頒贈紅布條並祝賀店家。這間在地隱藏版小吃店，以招牌「玉里排骨麵」馳名，選用在地細緻的玉里麵，搭配數小時熬煮的大骨湯與排骨，醬汁入湯、香氣四溢，麵條滑順帶勁、排骨軟嫩入味，讓在地饕客與外地旅人一嚐就愛上，被譽為「來花蓮必吃的經典美味」。頭獎的開出，也讓這道傳統美味再度受到關注。

截至目前，七個梯次的抽獎已陸續開出，中獎店家類型十分多元：北區涵蓋飲料店、小攤車、旅館與餐館，中區以農會、休閒農場、餐館與伴手禮業者為主，南區則有早餐店、超市與在地美食幸運中獎，充分展現購物節帶動消費的廣度與活力。

除了主活動外，也同步推出多場聯名行銷活動，包括「中元節市場消費加碼抽」（至9/21止）、「南區特色小店聯名活動」（至9/14止），以及「開學季限定優惠」（至9/7止），讓民眾購物同時享受更多驚喜。

花蓮縣政府表示，花蓮購物節不僅是促進地方經濟的重要行銷活動，更是支持青年創業、串聯多元產業的平台。縣府將持續整合資源，營造「繁花盛開」的創業環境，推動在地產業持續蓬勃發展，讓花蓮成為一座兼具活力與溫度的幸福城市。

更多活動詳情，請上花蓮購物節官網 https://hlgo.tw查詢，或洽專案辦公室 0930-309672。