國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭機省錢必看！　資深空姐揭「乘客9大常見錯誤」：別花冤枉錢

▲▼飛機,機艙,搭機,空姐,乘客,示意圖。（圖／VCG）

▲一名資深空姐提醒，其實有很多方法可以避免在搭機時花冤枉錢。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

許多人經常搭飛機，但是真正了解航空公司規則，用最划算的方式買到機票，並享受更多服務，卻非易事。一名擁有8年飛行經驗的外國空服員莎拉（Sarah M.）直言，她非常驚訝乘客總會反覆犯下相同錯誤，導致付出高昂代價，例如有些人因為行李超重，支付的費用高到可以再買一張新機票。因此她也整理出9個常見錯誤，並分享應該如何避免。

根據理財網站GOBankingRates報導，莎拉說，其實很多時候只要事先多規劃一下，了解航空公司的操作模式，就能省下大筆金錢，每當看到乘客把錢浪費在一些可以避免的事上，就會讓她覺得很惋惜。

1.到機場才現場支付行李費

莎拉指出，最常見的狀況就是乘客到機場才付行李費，而不是事前在網路上購買行李額度。她表示，其實事先上航空公司官網查詢，就能清楚看到收費標準，還可能因為提前付款而享有折扣，但卻仍有許多人在櫃檯才購買行李額度，結果被龐大的金額嚇到。

2.行李超重

另一個問題則是行李超重。她曾目睹旅客因為行李超重，在櫃檯旁直接丟掉衣物和盥洗用品，有些人付的超重費比整張機票還貴。她建議，其實只要花小錢買個行李秤，就能避免這種心痛場面。

3.浮動票價

不少旅客也會對機票價格「忽漲忽跌」感到困惑。莎拉解釋，這是因為航空公司採取動態定價機制，價格會隨時段與空位變動，並非網路瀏覽紀錄影響。「有時候就是運氣問題，你只能接受。」

4.手提行李限制

部分旅客不提前了解手提行李規定，因此帶了超大行李，以為自己一定能上機，最後被迫在登機口加價託運。她提醒，一定要確認清楚票種包含的行李規則。

5.錯過信用卡優惠

同時，還有許多旅客錯失信用卡優惠。她提到，多數航空公司聯名卡都提供免費託運行李，甚至還有快速通關等服務，長期下來能省下數百美元。

6.升艙等機會

莎拉也提醒，經濟艙並不一定是最便宜的選擇。有時候頭等艙或豪華經濟艙因為空位未售出，反而會釋出折扣，價格可能只比經濟艙稍高，甚至更便宜。

7.加購服務的陷阱

在訂票過程中，各種加購服務也是陷阱之一。她強調，很多航班其實能在報到時免費選座，若想省錢，最好避免不必要的花費。

8.訂票平台的誤解

此外，旅客也常誤以為透過第三方平台訂票能省錢，但其實行李費、服務費仍由航空公司決定，乘客常常會因為資訊不透明而在機場被收費嚇到。

9.錯過忠誠計畫的優惠

最後，莎拉對許多乘客沒有加入航空公司忠誠計畫感到驚訝。她強調，即便一年只飛幾次，也可能享有免費行李、升等或優先登機等好處，累積哩程還能透過日常消費換取優惠，根本不需要成為菁英會員才能受惠。

