自民黨選舉慘敗！4大高層同時請辭　石破茂自爆「下台時間點」

▲石破茂直言，絕不戀棧首相職位，同時提到下台時間點。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本自民黨7月在參議院選舉中失利，由自民黨與公明黨組成的執政聯盟未取得過半席次，更導致自民黨1955年創黨以來，執政聯盟首次在參眾兩院同時失去主導地位。如今自民黨內高層掀起震盪，幹事長森山裕、政調會長小野寺五典、總務會長鈴木俊一以及選對委員長木原誠二2日共同向首相石破茂請辭，表明將為敗選承擔政治責任。

根據《每日新聞》報導，自民黨2日舉行兩院議員總會，共同針對敗選進行檢討總結，然而黨內的四大高層幹事長森山裕、政調會長小野寺五典、總務會長鈴木俊一以及選對委員長木原誠二在會後接連宣布請辭，震驚各界。

事實上，黨內四大高層同時請辭的狀況相當罕見，外界認為這也將讓石破內閣的政權運作面臨更嚴峻挑戰。

石破茂則是在會後的記者會上表示，自己並沒有「緊抓職位不放的打算」，強調會持續推動物價高漲對策、日美關稅談判，以及防災與農業政策等課題，等到責任完成後，在適當的時機做出決斷。

他坦言，這次選舉失去了許多同志，「作為黨魁必須承擔起責任」。同時也重申不會戀棧權位，未來會在完成政務工作的同時，對自身的去留給出明確答案。

至於時機點，石破表明，「越早做出決定，對國家和國民越好」，尤其在物價高漲壓力下，政府必須立即回應民眾的困境，「這是一刻都不能拖延的問題」。

另外，談到即將離任的森山幹事長，石破仍給予高度評價，直言「至今仍認為他是無可取代的人才」，顯示對其深厚的信任與惋惜。