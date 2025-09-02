偏鄉再添國家級醫療能量　國軍花蓮總醫院心臟血管中心啟用　

▲縣長徐榛蔚及相關貴賓出席共同見證國軍花蓮總醫院心臟血管中心正式啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

為強化花東地區心血管急重症醫療量能，健全在地醫療照護體系，國軍花蓮總醫院心臟血管中心於1日上午正式啟用。縣長徐榛蔚出席典禮，與中央及地方貴賓共同見證這一項守護軍民健康的重要里程碑。

啟用典禮貴賓雲集，包括國防部軍備副部長鍾樹明、立法委員林憶君、立法委員傅崐萁花蓮辦公室主任柏江生、國防院戰略諮詢委員王信龍、前國防部軍備副部長徐衍璞、軍醫局醫計處副處長廖敏策、花防部指揮官參謀長縢運隆、空軍第五聯隊聯隊長胡中華、花蓮國軍醫院院長詹正雄、花蓮縣衛生局長朱家祥、中央健保署組長黃兆杰、中華民國醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉、花蓮醫師公會理事長周朝雄、花蓮縣醫師公會總幹事吳采勳，以及江洱耳鼻喉科診所院長江躍辰等，齊聚一堂，共襄盛舉。

縣長徐榛蔚致詞時表示，花蓮縣的醫療體系涵蓋醫學中心、地區醫院、診所與專科醫院，但長期面臨醫療資源過度集中於北部、中南區資源不足的困境。花蓮縣政府積極與縣內各醫療院所及衛生所攜手合作，透過巡迴醫療與跨院所合作，從山區到沿海，致力推動區域醫療均衡發展。此次心臟血管中心的成立，不僅強化花東整體醫療能量，更讓專業醫師在完善設備支持下，能夠如虎添翼，提供病患更即時、完整的照護。

徐榛蔚特別感謝國防部將心臟血管中心設置於花蓮，展現對地方醫療平權與公益正義的重視，也感謝國軍長期守護軍民健康，並肯定國防部內部多方努力與堅持，讓花蓮在已有慈濟醫學中心、燒燙傷中心的基礎上，再添一座具國家級水準的醫療能量。縣長徐榛蔚並特別致謝國防院王信龍將軍、徐衍璞前副部長，以及現任與歷任將領的支持與努力，讓心臟血管中心順利落成。

同時，徐榛蔚也感謝立法委員林憶君於國防委員會爭取相關預算與監督，支持地方醫療發展，讓縣民能享有更完善的健康保障。縣長徐榛蔚強調，花蓮縣政府將持續推動醫療資源整合，深化中央與地方合作，攜手打造花東成為具備完整急重症醫療能量的健康家園。

