少女南投露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：不相信有性侵行為

▲未成年少女隨家人赴仁愛鄉某露營區過夜，事後指控遭露營區負責人已成年兒子性侵。（示意圖／VCG）

記者高堂堯／南投報導

一名未成年少女日前隨家人赴仁愛鄉某露營區遊玩，事後指控遭該露營區負責人的兒子性侵，並赴警局報案；業者暨男方母親則連續於社群媒體PO出兩份聲明，除還原事發經過，也強調因為女方未成年，所以無論如何都是其子不對、願意真誠道歉並盡力補償，但也澄清是女方主動表示想認識其子，所以仍不相信有強制性交的行為。

少女家屬於社群網站爆料，指控一家人8月初前往仁愛鄉某露營區，遇到每逢部隊休假就會返回幫忙自家露營區生意的許男，許僅因「眼神對到、覺得喜歡」就將少女帶往密閉空間性侵得逞，少女於事發後數小時向家人反映，隔天由家人陪同前往台中市住家附近派出所報案。爆料文更指控，對方一再否認強制性交，甚至表示將尋求證人作證，以延遲案件移送地檢署的進度，又邊找律師想談和解，令人心痛。

不過在爆料文刊出後，該露營區負責人也連續PO出2篇聲明回應，第一篇（疑已刪文）詳細列出事發過程的5個時序：1.其子原在烤肉區旁邊幫忙時，女方母親主動表示少女想認識他，此說法也刊載在警訊筆錄中，也讓其子「恬不知恥」地認為對方主動示好；2.男女方接下來就如情侶般牽手閒逛，互動融洽，也被其子友人目睹，所以其子才會在警訊時稱有證人可證明非強制性交；3.其子接著就帶著女方進入營區小木屋進行「身體接觸」，並未有任何強制脅迫、女方身上也未留有勒痕或其他異狀；4.其子事後離開小木屋、準備烤肉用具；5.其子友人口述，四人後來於營火旁喝酒、烤火、嘻笑聊天至十二點快到凌晨。

露營區負責人第二篇聲明再度強調：「有看到網友說的推卸責任，與未成年性行為就是不對，我們願意承擔一切後果，但當下真的是完全不知道對方未成年，母親主動邀請我兒子說女兒想要認識我兒子，也是女方警訊筆錄中有明確記載的，所以對於強暴強姦這件事情，我不願意相信我兒子有如此行為。」他表示，能理解女方母親的憤怒，一切都是自己這位母親教子不善，若真的有任何強制性交犯行，他一定任憑其子接受法律制裁，但他不是當事人，所以只能暫時選擇相信自己兒子。

仁愛分局表示，在接獲由臺中市警察局轉報轄內發生之刑案訊息後，於第一時間即依規定展開積極調查，經初步調查確認，男方已成年，相關行為涉及違反妨害性自主罪責，目前案件已移送南投地方檢察署。分局強調，警方對此類涉及性侵害的案件皆秉持嚴謹態度處理，並優先保障被害人的隱私與權利、避免造成二度傷害，並透過司法程序來維護其正當權益。

而針對網路社群指稱「士兵涉犯妨害性自主」乙情，陸軍第十軍團指揮部今日表示，轄屬許姓士兵日前休假期間疑涉相關犯行，全案刻由檢警偵辦中，後續將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則重懲列汰，也將持恆強化官兵軍法紀及性別分際教育，確維軍譽。