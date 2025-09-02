　
一張圖看台灣政要赴北京93閱兵最新名單

一張圖看台灣政要赴北京93閱兵最新名單　藍中常委、中央委員在列

▲▼解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（圖／翻攝自微博）。

▲解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（圖／翻攝自微博）。

記者陶本和／台北報導

中國大陸將在9月3日舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，將出席的國家領袖包括，俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩與伊朗總統等「CRINK」聯盟領袖。在台灣方面，國安單位2日更新出席名單，除了國民黨前主席洪秀柱、中常委何鷹鷺外，新增國民黨中央委員李德維、立委陳玉珍的前助理游智彬、國民黨前中央委員徐正文等人。

中國大陸9月3日舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」，近日已公布受邀出席的國家元首，包括俄羅斯總統普丁、朝鮮勞動黨總書記金正恩、伊朗總統，所謂「CRINK」聯盟的領袖齊聚，加上眾多全球南方國家威權國家政要。

在台灣政界方面，根據國安單位的掌握，2日更新的名單，除了洪秀柱、國民黨中常委何鷹鷺等人依舊會出席外，新增國民黨中央委員李德維；而前國民黨秘書長李乾龍則是以「身體不適」為由表示不會參加閱兵，不過外傳他其實人已在對岸。

在新黨系統方面，主席吳成典、副主席李勝峰會出席外，前立委周荃、曹原彰，以及現任立委陳玉珍的前助理游智彬等人，都確定出席北京93閱兵。

統派小黨與社團方面，勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰等人出席；其他則還有自稱「高級外省人」的郭冠英、國民黨前中央委員徐正文，以及台大教授苑舉正。

▼台灣政要赴陸，出席北京93閱兵名單。（圖／AI製表）

▲▼台灣政要赴陸，出席北京93閱兵名單。（圖／AI製表）

更多新聞
相關新聞

中共「93閱兵」的政治意涵　挑戰與機遇並存的時代

中共「93閱兵」的政治意涵　挑戰與機遇並存的時代

9月3日上午，中共將在北京天安門廣場舉行紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」大會。這項活動可說是「未演先轟動」，不僅中共官方會前大肆宣揚，國際社會也對此高度重視，希望了解北京要藉此釋出什麼樣的訊息。

快訊／洪秀柱赴中參加93閱兵　「抗戰勝利是全民族共同記憶」

快訊／洪秀柱赴中參加93閱兵　「抗戰勝利是全民族共同記憶」

習近平稱中共是抗戰勝利關鍵　綠：國民黨「空氣突然安靜」？

習近平稱中共是抗戰勝利關鍵　綠：國民黨「空氣突然安靜」？

林穎佑：中共藉「九三閱兵」搶抗戰話語權

林穎佑：中共藉「九三閱兵」搶抗戰話語權

證實獲邀93閱兵　李乾龍稱「身體不適」拒出席

證實獲邀93閱兵　李乾龍稱「身體不適」拒出席

