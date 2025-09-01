　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

林穎佑：中共藉「九三閱兵」搶抗戰話語權　繼承中華民國歷史

▲▼ 2025「九三大閱兵」、徒步方隊、閱兵村、女民兵、三軍儀隊、維和部隊 。（圖／記者陳冠宇攝）

▲即將參加「九三閱兵」的解放軍儀仗隊士兵。（圖／記者陳冠宇攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中共「九三閱兵」舉行在即，淡江戰略所副教授林穎佑認為，對北京而言，「九三閱兵」是最重要的軍事行動，目的除了對外宣示之外，也有對內展權的目的，更是對外界大展軍工實力的最佳時機，抗戰紀念未來將常態化，成為其形塑話語權的重要議題。

林穎佑1日下午出席「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會，從對台、對外、對內分析。對台部分，林穎佑表示，中共在二戰中的貢獻近乎於零，但近期卻透過舉辦各種活動與拍攝抗戰電影的方式，積極爭取二戰話語權，目的就是為了強調繼承中華民國的歷史，打壓我國在國際上的空間。

林穎佑指出，有別於過去粗製濫造的抗日神劇，中共集中資金所投資與抗戰有關電影並結合短影音進行國內外的宣傳，並結合講好中國故事，傳播好中國聲音的策略搶占抗戰話語權，「戰爭史的延續除關係到歷史繼承之外，更會與當前英美國家的互動有關。這些都是中共積極舉辦抗戰相關活動的背後戰略。」

▼淡江戰略所副教授林穎佑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼淡江戰略所副教授林穎佑。（圖／記者蔡紹堅攝）

對外部分，林穎佑說，從目前參與中共閱兵的國家來看，俄羅斯總統普丁、北朝鮮金正恩以及東南亞、中亞等「全球南方」的政要出席，以美國為首的盟邦並無出席，中共透過閱兵來逼迫各國表態的目的相當明顯，而習普會後是否會讓未來的川習會帶來新的變數？也是本次值得觀察的方向。

林穎佑指出，從目前的資料顯示，閱兵過程會特別展出各型新裝備，各型無人載具以及飛彈的效用並不能從地面展示中看到，但可透過其型號以及裝備上的細部來對其性能以及可能的設計理念做出推測。

林穎佑說，若是能在各國領袖前展示其先進裝備，自然也是拓展軍火外交的最佳時機，「特別是在俄烏之戰與印巴空戰後，中共已成為國際軍火輸出大國，這些與會國家都有可能成為潛在客戶。這都是閱兵的外溢效益。」

對內部分，林穎佑指出，經過 2024 年的共軍組織調整後，此次閱兵更是能藉此觀察組織變化的時機。展出各型裝備的意義除了對外「秀肌肉」外，更有向中國大陸民眾強調軍改成功的目的。

▲▼ 2025「九三大閱兵」、徒步方隊、閱兵村、女民兵、三軍儀隊、維和部隊 。（圖／記者陳冠宇攝）

林穎佑說，特別是在疫情後中國大陸經濟狀況每況愈下，但在這段時間裡國防預算依然持續增長，若是無法對民眾交代其稅金是有成為強軍的基礎，是會增加中國大陸民間對政府的不滿。

林穎佑認為，閱兵也在對內外傳達，習近平持續牢牢掌握軍權的意涵，「雖說黨指揮槍，但槍桿子出政權才是真正不變的硬道理。因此，除對外宣傳外，閱兵也有其對內展示的戰略意涵。」

林穎佑說，閱兵象徵習近平在外交與軍事上的成功，更代表其對軍權的有效掌握，但在閱兵過程中是否又有共軍高層神隱消失或重新出現，這些也是觀察共軍人事動態的機會。

林穎佑強調，閱兵都是以地面部隊以及新的科技裝備為主，因此對共軍來說，依然有龐大的海空部隊可以進行調動，特別是這些參演的陸軍裝備跟空中飛行的戰機，大多都是來自於北部跟中部戰區，因此，共軍依然有能力可以在閱兵後進行聯合戰備警巡持續對我國壓迫，「這都是在觀察九三閱兵時，我方在國防上不可忽視的部分。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
轉播驚見「男球迷忘情揉奶」！MLB導播急卡畫面　58秒片瘋傳
快訊／10隻倉鼠丟馬桶　惡女慘了！
健保卡號0越多　飯店餐飲折扣越大！
快訊／東京女街頭遭割喉慘死　兇手抓到了
快訊／謝和弦法院提存40萬！開嗆陳德修
快訊／00929配息開獎！
浩鼎虧損78億！　宣布減資50%
鴻海「納智捷全新跨界電動車來了」8月掛牌曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

世錦賽銀恨！球后「陳雨菲」負傷吞8顆止痛藥　她淚崩：明年再來

林穎佑：中共藉「九三閱兵」搶抗戰話語權　繼承中華民國歷史

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場　「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　上合會2人尷尬坐斜對面

「九三閱兵」前　日本駐中使館示警「避免說日語」

陸公安部推出「國家網路身份認證」App　人臉識別＋電話認證後啟用

「提供成員國120億金援」　習近平：上合會已是世界最大區域組織

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

世錦賽銀恨！球后「陳雨菲」負傷吞8顆止痛藥　她淚崩：明年再來

林穎佑：中共藉「九三閱兵」搶抗戰話語權　繼承中華民國歷史

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場　「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　上合會2人尷尬坐斜對面

「九三閱兵」前　日本駐中使館示警「避免說日語」

陸公安部推出「國家網路身份認證」App　人臉識別＋電話認證後啟用

「提供成員國120億金援」　習近平：上合會已是世界最大區域組織

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

快訊／金正恩搭「防彈列車」出發了！　料明抵北京將出席閱兵

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

威廉下車《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

出油、扁塌也不怕！夏季「去油蓬鬆清潔髮品」推薦

【廣編】網美系旅店「福容徠旅澎湖」開幕！縣長陳光復親臨祝賀

台南2025年聯合婚禮登場限額50對　曾文園區見證幸福

泰籍正妹慘了！10隻倉鼠丟馬桶殘忍沖掉　中檢火速分案調查

川普關稅兩度敗訴！　民主的自我修復能力

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批：假拆除真興建

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

大陸熱門新聞

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

陸清華女博士闖短劇圈 自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

陸女童「摸小老虎」遭咬傷！母怒報警

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　

輸林昀儒「怒摔球拍」　陸選手遭停賽！

中國強制社保9/1生效　已有工廠選擇關停

13歲男孩阻止插隊遭猛踹　超市收銀員態度犯眾怒

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人：我沒懷孕

提供120億金援！習近平：上合會是世界最大區域組織

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場 「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

家人不幫清狗大便　陸女竟將2隻狗丟下21樓

陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」 園內十個班級9廚師待命備餐

更多熱門

相關新聞

證實獲邀93閱兵　李乾龍稱「身體不適」拒出席

證實獲邀93閱兵　李乾龍稱「身體不適」拒出席

中國將在9月3日舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，陸方除邀請各國領袖外，也邀請包括台灣民眾在內的各界代表人士出席，我方掌握，有多位統派與泛藍人士將出席閱兵，包括國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺。李乾龍今（1日）證實，有受邀閱兵，但因為身體因素不會前往，而洪秀柱則稱明日會再公布是否前往。

連戰10年前北京參加閱兵　馬政府曾動員一條龍阻攔、洪秀柱批遺憾

連戰10年前北京參加閱兵　馬政府曾動員一條龍阻攔、洪秀柱批遺憾

南韓宣布停播對北韓「心戰廣播節目」

南韓宣布停播對北韓「心戰廣播節目」

藍前政務官若去中共93閱兵將法辦　朱立倫：兩岸訪問一定要守法

藍前政務官若去中共93閱兵將法辦　朱立倫：兩岸訪問一定要守法

金正恩赴北京前　特地視察飛彈工廠

金正恩赴北京前　特地視察飛彈工廠

關鍵字：

九三閱兵閱兵抗戰抗日戰爭北韓林穎佑

讀者迴響

熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面