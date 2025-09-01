　
政治

證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案

▲▼國民黨全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會-江啟臣,李乾龍,羅智強,王育敏（圖／記者周宸亘攝）

▲李乾龍因身體因素不會出席九三閱兵。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國將在9月3日舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，陸方除邀請各國領袖外，也邀請包括台灣民眾在內的各界代表人士出席，我方掌握，有多位統派與泛藍人士將出席閱兵，包括國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺。李乾龍今（1日）證實，有受邀閱兵，但因為身體因素不會前往，而洪秀柱則稱明日會再公布是否前往。

李乾龍表示，抗戰勝利80週年是中國人共同努力的結果，當年包括國民黨領導人蔣中正與黃埔軍，兩岸中國人齊心抗戰8年，才將日本趕出中國，免得中國人受到日本的侵略。日本在侵華期間曾發生南京大屠殺，30萬同胞慘遭屠殺，這段歷史是中國人的恥辱，因此兩岸共同來紀念這抗戰8年是非常有益，並不是統戰。

李乾龍說，台灣因馬關條約被日本統治50年，直到抗戰勝利才回歸中華民國，這段歷史不能被遺忘。他並提到自己的家族也親身經歷台灣光復的年代，因此認為紀念抗戰意義重大，與統戰無關。雖然兩岸現在大家都在爭說誰的功勞比較大，但他認為，「誰的功勞比較大這個歷史是可見證。」

至於外界關注是否參與相關活動，李乾龍表示，因近期赴台大做健康檢查，檢查後醫生建議暫時不要遠行，因此並不會出席。

