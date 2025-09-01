開學日「孩子突請假一周」　媽媽崩潰曝原因！一票家長：我們家也是

▲今天是開學日。（示意圖／與新聞事件無關／記者楊惠琪攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（1日）是開學日，不少爸媽滿心期待送孩子踏入新旅程，卻有家長無奈喊崩潰！一名媽媽表示，早早準備好書包與文具，沒想到假日有狀況，孩子嘴巴與雙手突然冒疹子，結果感染腸病毒，讓原PO直呼「第一天就請假，好無奈！」其他家長也回應，「原來我不孤單，兒子昨天半夜也發燒請假」。

原PO在臉書《小一聯盟》表示，孩子等這一天等超久，結果前夕卻爆出病況，「只好馬上掛急診，醫生說確診腸病毒，開學日只能待在家。」她苦笑說，本來想跟孩子拍下「第一天上學」的紀念照，沒想到一切全泡湯，只能改成「第一天請假」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名家長也在社團表示，孩子同樣是小一準新生，昨晚突然發燒，讓他同樣不知所措「開學第一天結果就要請假，以前幼兒園請假好無感，小學開始後就覺得好心痛。」

其他家長紛紛回應，「小孩健康比較重要，老師會理解的，我家小一時，第三天就腸病毒停課一星期，也是沒辦法」、「沒關係，我女兒禮拜六就燒了」、「低年級課業算簡單，而且第一天正常沒什麼事情，放寬心」、「我們前幾年新生第一天剛好遇到新冠...直接隔離了一周多」、「+1，確診A流直接隔離7天才能上學」、「上周五返校日，昨天突然腸胃型感冒拉了七次，看了醫生說被傳染的」、「健康重要，我女兒也是小一新生，昨天發高燒不退，現在住院中」、「原來我不孤單，兒子昨天半夜也發燒請假」、「我們家也是請假...一直發燒」。